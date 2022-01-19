  • BIST 1.992,92
  • Altın 787.46308
  • Dolar 13.6001
  • Euro 15.4321
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Özyiğit: Daha Aydınlık, Daha Adil Bir Gelecek İçin Yoldayız

»
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili adayları Mağusa- İskele bölgesi muhtarlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi
Özyiğit: Daha Aydınlık, Daha Adil Bir Gelecek İçin Yoldayız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili adayları dün Mağusa ve İskele bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede muhtarların sorunları konuşuldu, sorularına yanıt verildi, TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı. 

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın temel temsilcileri olan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların yaptıkları görevin önemine vurgu yaptı. Muhtarların yerel yönetimler ve kaymakamlıklarla ilişkileri artırılarak, görev ve yetkilerinin tekrardan düzenleneceğini belirten Özyiğit, muhtarların sorunları çözüldükçe halkın dertlerinin de azaldığına dikkat çekti.

2006 yılında yapılan belediyeler değişiklik yasasıyla muhtarların yetkilerinin geriye götürüldüğünü, bunun ciddi bir hata olduğunu belirten Özyiğit, belediyeler reformu ile muhtarlara hak ettikleri itibarı verme kararlılığında olduklarını kaydetti.

“Şimdi Sosyal Devlet Zamanı”

Temiz ve donanımlı bir kadro ile yola çıktıklarını ve toplumun desteği ile birlikte daha aydınlık, daha adil daha refah bir geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceklerine inanç belirten Özyiğit, “Gücümüz, Kıbrıs Türk halkının kendini var eden değerlerde saklıdır” dedi.

TDP olarak ‘Şimdi Adalet’, ‘Şimdi Paylaşım’ ve ‘Şimdi Sosyal Devlet zamanı’ diyerek yola çıktıklarını belirten Özyiğit, “Şimdi Sosyal Devlet Zamanı diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz.  Şimdi Adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz.  Şimdi Paylaşım zamanı diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Ve Şimdi TDP Zamanı diyoruz çünkü; hepimizin ihtiyaç duyduğu bu değişimi, bu düzeni kuranlar ile değil, ancak bizim gibi kendini gerçekten buna adayanlar ile elde edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

-Mehmet Harmancı-

LTB Başkanı, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Harmancı da konuşmasında, TDP’nin hiçbir icraatında kimlik temelli bir siyaset gütmediğini belirterek, “Biz insanların ne doğduğu ne de nereden geldiğine bakmadan icraat yaptık” dedi.

Yerel Yönetimle reformunun önemli olduğunu,  bunun bir parçasının da mutlaka muhtarların olması gerektiğini kaydeden Harmancı, “Eğer yerel yönetimler reformu olacaksa muhtarlıklar, belediyelerle dayanışma içerisinde olmalıdır. Bu artık İçişleri Bakanlığının görevi olmamalıdır. Meclis ve meclisin çalışmalarında bir fiil muhtarlar olmalıdır” dedi.

         TDP Basın Bürosu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Bu Nöbette Yanınızdayım18 Ocak 2022 Salı 17:28
  • Özyiğit: 23 Ocak’ta Halkımızla Beraber Yeni Bir Yol Çizeceğiz18 Ocak 2022 Salı 17:23
  • Erhürman: Memleketin Yetişmiş İnsan Potansiyeli, Bu Ülkeyi Yönetmeye Yeter18 Ocak 2022 Salı 17:09
  • Sucuoğlu: Güzelyurt’a Hastaneyi Biz Başlattık Biz Bitireceğiz18 Ocak 2022 Salı 16:42
  • Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı Ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak18 Ocak 2022 Salı 15:40
  • Çıldır: Ezilenlerin Haklarına Sahip Çıkacağıma Yemin Ediyorum18 Ocak 2022 Salı 15:34
  • Batak: Tatar’a Sözümüzdür, Sana Saray Yaptırmayacağız18 Ocak 2022 Salı 15:09
  • CTP Lefkoşa 2. Sıra adayı Av. Solyalı: Faiz bey AİHM'in Alt Yönetim vurgusunu perçinliyor...18 Ocak 2022 Salı 12:57
  • YSK, Nasıl Oy Kullanılacağına İlişkin Mobil Aplikasyonları Yasakladı17 Ocak 2022 Pazartesi 19:01
  • Erhürman: İnsan Hakları Odaklı Politikayı Geçmişte Uyguladık, Yine Uygulayacağız17 Ocak 2022 Pazartesi 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti