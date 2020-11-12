Özyiğit: “Demokrasi ve Özgürlük Bu Halkın Vazgeçilmezlerindendir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, nereden gelirse gelsin her türlü müdahaleye karşı çıkan, biat etmeyi reddeden Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda kendi özgür iradesi ile var olma istencini önceki gece düzenlenen etkinlikte bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Demokrasi ve İrade Platformu tarafından düzenlenen ve Parti Meclisi kararı doğrultusunda TDP’nin de kurumsal destek verdiği etkinlikte çoğunluğu gençler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden binlerce kişinin barış, demokrasi ve kendi kendini yönetme istencini ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, bu mücadelenin Kıbrıs Türk halkının hak ettiği çağdaş, laik ve demokratik bir düzen kuruluncaya kadar süreceğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

“Ülkedeki Kaosun Baş Sorumlusu Sn. Tatar ve UBP’dir”

TDP Başkanı Özyiğit, ülkede çok ciddi bir kaos ve karmaşanın hakim olduğunu, bu kaosun baş sorumlusunun ise zamanında istifa etmeyen ve görevlendirme yapmayan Cumhurbaşkanı Tatar ile müdahalelerle kurultayını bile yapamayacak duruma gelen UBP olduğunu vurguladı.

Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı almasının ardından hükümetin istifasını sunması gereken Tatar’ın ısrarla bunu yapmadığını, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından da vekalet vermediği gibi, hükümeti kurma görevini da zamanında vermediğini kaydeden Özyiğit, hükümetin kurulması için beklenilen UBP kurultayının ise müdahalelerle bilinmezliğe itildiğini kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin artık UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkarak toplumsal bir boyut kazandığını belirten Özyiğit, “Pandemi sürecinin sürdüğü, TL’nin döviz karşısında ciddi değer kaybettiği, hayatın pahalılaştığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde, toplum, sorunları ile baş başa bırakılmıştır. Böylesi bir dönemde topluma bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“Meclise Araştırma Önergesi Verdik”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan müdahalelerle ilgili olarak TDP olarak Meclis’e Araştırma Önergesi sunduklarını söyledi. TDP milletvekillerinin imzasıyla seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerle ilgili olarak Meclis’e bir ‘Araştırma Önergesi’ sunduklarını anımsatan Özyiğit, müdahalelerden şikayetçi olan tüm milletvekillerini imzalarıyla önergeye destek vermeye çağırdı.

“Umarım Doğru Değildir”

TDP Başkanı Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni makam aracı alacağı yönündeki soru üzerine ise, 3.5 milyar TL’lik bütçe açığının olduğu, ülkede ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde, makam aracı değiştirilmesinin yanlışlığına dikkat çekti. Özyiğit, “Umarım doğru değildir, yoksa halka karşı ‘saygısızlık’ yapılmış olacaktır” dedi.