Özyiğit: Diploma denkliklerinde sorun yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YÖKSİS Sistemi üzerinde teknik çalışmalar ve güncellemeler yapıldığını belirterek, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştüğünü ve diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, YÖKSİS sisteminin sürekli güncellenen bir program olduğunu anımsatarak, sistem üzerinde yapılan teknik çalışmalar ve güncellemeler esnasında sistemin kısa süreli ve kademeli olarak kapatıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalardan dolayı sistemde yapılan kapatma işleminin farklı algılandığını ve bir sorun varmış gibi anlaşıldığını ifade eden Özyiğit, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüşerek, geçmişte verilen diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığı bilgisini teyit ettiğini belirtti.

Sistem üzerindeki teknik çalışmaların da tamamlanarak eski haline getirildiği bilgisini aldığını ve endişe edilecek bir durumun olmadığını vurgulayan Özyiğit, bakanlık olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bu doğrultuda da önümüzdeki haftalarda YÖK Başkanı Yekta Saraç ile bir araya gelerek, yüksek öğrenimdeki bütün hususları ele alacaklarını kaydetti.