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Özyiğit: “Disi önerisinin geçmesi çok olumlu bir gelişme”

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Özyiğit: “Disi önerisinin geçmesi çok olumlu bir gelişme”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta DİSİ’nin hazırladığı yasa tasarısının Rum Meclisi'nden geçerek, yasallaşmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yazılı açıklamasında, Rum tarafında, okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak, Eğitim Bakanlığı’na veren yasa tasarısının Rum Meclisi'nden geçmesinin “memnuniyet verici” olduğunu belirtti.

Özyiğit, kararın geçmesine katkı sağlayan AKEL ve DİSİ milletvekillerini “selamladıklarını” kaydetti.

Cemal Özyiğit, alınan kararla birlikte 11 Nisan'da müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının, “müzakereler Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumdan önce başlamaz” diyenlere de yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.

Müzakereler ilerlerken ELAM’ın önerisinin kabul edilmesinin sürecin sekteye uğramasına, olumlu havanın gerilemesine ve zaman kaybına neden olduğunu belirten Özyiğit, bu tür olaylardan dersler çıkararak, benzeri olayların yaşanmasını engellemenin önemine dikkat çekti.

“İhtiyacımız olan karşılıklı hassasiyetlerin anlaşılması, işbirliği ve hoşgörü kültürünün gelişmesi, içselleştirilmesidir” diyen Özyiğit, 11 Nisan'da başlayacağı açıklanan müzakere sürecinde de bu anlayışın hakim olması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, Nisan-Mayıs aylarının bir anlamda “sürecin geleceğinin belirleyicisi” olacağını, bu nedenle tarafların tüm motivasyonlarıyla samimi ve sonuç alıcı bir şekilde müzakerelere odaklanmaları gerektiğini kaydetti. Özyiğit, “Müzakerelerde bugüne kadar konuşulmamış konu kalmamıştır. Artık sonuca odaklanma ve süreci adil ve kalıcı çözümle taçlandırma zamanı gelmiştir” dedi.

Cemal Özyiğit, TDP olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürece olumlu katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Yaşanan son olayın her iki taraftaki çözüm karşıtlarını yine aynı noktada buluşturduğuna da dikkat çeken Özyiğit, adadaki çözüm ve barış güçlerine bu dönemde her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özyiğit, işbirliği ve güç birliğini daha da artırarak, sürece katkı konulması gerektiğini ifade etti.

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