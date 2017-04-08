Özyiğit: "DİSİ’nin önerisinin Rum Meclisi'nden geçmesi çok olumlu bir gelişme"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DİSİ’nin Yasa Tasarısı'nın Rum Meclisi'nden geçerek yasalaşmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak Eğitim Bakanlığı’na veren yasa tasarısının Rum Meclisi'nden geçmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Özyiğit, kararın geçmesine katkı sağlayan AKEL ve DİSİ milletvekillerini selamladıklarını kaydetti. Özyiğit, alınan kararla birlikte 11 Nisan'da müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının,'müzakereler Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumdan önce başlamaz" diyenlere yanıt niteliğinde olduğunu da belirtti

Müzakereler olumlu bir havada ilerlerken, ELAM'ın önerisinin kabul edilmesinin sürecin sekteye uğramasına, olumlu havanın gerilemesine ve zaman kaybına neden olduğunu belirten Özyiğit, bu tür olaylardan dersler çıkararak, benzeri olayların yaşanmasını engellemenin önemine dikkat çekti.

"İhtiyacımız olan karşılıklı hassasiyetlerin anlaşılması, işbirliği ve hoşgörü kültürünün gelişmesi, içselleştirilmesidir" diyen Özyiğit, 11 Nisan'da başlayacağı açıklanan müzakere sürecinde de bu anlayışın hakim olması gerektiğini kaydetti. Nisan-Mayıs aylarının bir anlamda sürecin geleceğinin belirleyicisi olacağını, bu nedenle tarafların tüm motivasyonları ile samimi ve sonuç alıcı bir şekilde müzakerelere odaklanmaları gerektiğini kaydeden Özyiğit, "Müzakerelerde bugüne kadar konuşulmamış konu kalmamıştır. Artık sonuca odaklanma ve süreci adil ve kalıcı çözümle taçlandırma zamanı gelmiştir" dedi. Özyiğit, TDP olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürece olumlu katkı koymaya devam edeceklerini de yineledi.

Yaşanan son olayın her iki taraftaki çözüm karşıtlarını yine aynı noktada buluşturduğuna da dikkat çeken Özyiğit, adadaki çözüm ve barış güçlerine bu dönemde her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, işbirliği ve güç birliğini daha da artırarak sürece katkı konulması gerektiğini ifade etti.