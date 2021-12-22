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Özyiğit: Doğru Planlamayla Gençlere İstihdam Alanları Yaratacağız

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti
Özyiğit: Doğru Planlamayla Gençlere İstihdam Alanları Yaratacağız

 

         Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı ile sistemi kurmak olacağını vurguladı. Planlı bir eğitim sistemi ile doğru yönlendirme olmadığı için gençlerimizin işsiz kaldığını belirten Özyiğit, "Her alanda olduğu gibi gençlerin bilinçli tercih yapabilmeleri için doğru bir planlama şarttır. Biz bu konuda kararlıyız, doğru bir planlama ile hem daha üretken bir gençlik hem de onlara istihdam alanları yaratacağız" dedi.

         TDP milletvekili adayları dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı (KTZEO) ziyaret ederek, Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile görüştü. Görüşmede, ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacı, üretime dayalı ekonomi, özelde sendikal haklar ve iş sağlığı güvenliği konuları konuşuldu.

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede planlama olmadığı için gençlerimizin ya işsiz kaldığını, ya farklı alanlarda işlemek zorunda kaldıklarını, bazı gençlerin ise yurtdışına gitmek zorunda kaldığını kaydetti. 4’lü hükümet döneminde KTEZO ile birlikte Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ile Mağusa’da bir merkezin açılması konusunda adım atıldığını, özelde çalışan kişilere yönelik ciddi proje ve çalışmalar yaptıklarını anımsatan Özyiğit, çalışma yaşamına ve gençlerin tam donanımlı yetişmelerine yönelik yine ciddi projeleri olduğunu açıkladı. Özel sektöre sendikal hakların kazandırılması noktasında kararlı olduklarını belirten Özyiğit, bunun da katılımcı demokrasi anlayışı ile Sivil Toplum Kuruluşları ve alanında uzman kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde yapacağını vurguladı.

 

TDP Basın Bürosu

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