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Özyiğit: “Dünyanın Savaşa ve Acıya Değil, Barışa ve Huzura İhtiyacı Var”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm halkların barış içinde yaşayacağı, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Kıbrıs ve dünya özleminde olduklarını belirtti.
Özyiğit: “Dünyanın Savaşa ve Acıya Değil, Barışa ve Huzura İhtiyacı Var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm halkların barış içinde yaşayacağı, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Kıbrıs ve dünya özleminde olduklarını belirtti.

1 Eylül’ün ‘Barış Günü’ olarak kabul edilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, dünyada maalesef çatışma ve şiddetin durmadığını, acı, gözyaşı ve ölümlerin sürdüğünü belirten Özyiğit, milyonlarca insanın yaşam endişesi içinde olduğunu, göç yollarına düştüğünü, binlercesinin ise şiddet ve savaş nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Özyiğit, dünyanın acı, gözyaşı ve şiddete değil, sevgiye, barışa, huzura ve bu yönde mücadeleye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

”Kalıcı Barışa Ulaşana Dek…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün bu yıl da maalesef pandemi koşullarında ve kalıcı barışa ulaşılamayan bir ortamda kutlandığını belirterek, Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve kalıcı çözüm yönündeki mücadelelerinin bıkmadan, usanmadan süreceğini vurguladı.  

         2 devletli çözüm modelinin bugünkü konjonktürde geçerliliği olmadığını, dahası çözümsüzlüğe hizmet ederek ayrılığı pekiştirdiğini belirten Özyiğit, Kıbrıs’ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu vurguladı. Yanlış politikada ısrarın Kıbrıs Türküne zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, yapılması gereken Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin temelinde, 11 Şubat 2014 tarihli belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkının kalıcı barış içinde, eşitlik ve refahı paylaşacağı bir dünyayı hak ettiğini belirten ve tüm barışseverlerin, barış gönüllülerinin bu yöndeki mücadelesinin her zamankinden çok daha önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Özyiğit, tüm insanlığa savaşların, şiddetin olmadığı barış dolu bir gelecek diledi.

 

TDP Basın Bürosu

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