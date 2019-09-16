Özyiğit düzelttiğini iddia etttiği sorunların UBP-HP döneminde yeniden yaşanmaya başladığını iddia etti

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yaptığı açıklamada, "Belli ki geçmişten kalan ve bizim dönemde düzelttiğimiz sorunlar bile UBP-HP hükümeti dönemi maalesef yeniden yaşanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve 4’lü hükümetin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne bölgesinde yıllardır yaşanan okul sorununun geçtiğimiz yıl aldıkları önlemler sonucunda yaşanmadığını hatırlatarak, 2017 yılında UBP döneminde olduğu gibi bu yıl da Girne bölgesinde onlarca öğrencinin dışarıda kaldığını, şu an için özel okula taşınan 47 öğrencinin 80’i bulabileceğinin açıklandığını belirterek, “Yaz aylarında gerekli önlemler alınsaydı bu mağduriyet yaşanmazdı” dedi.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında Beylerbeyi’nde yıllardır kapalı durumda olan okulu yeniden eğitime kazandırarak tek bir öğrenciyi bile mağdur etmediklerini anımsatan Özyiğit, “Zaten ülkemizde eğitim ekonomisinin yetersizliği kaynaklı sorunlar varken, devlet en azından çocuklarımızı kamusal eğitim çatısı altında okullaştırabilmeyi başarmalıdır.

Bu zor bir iş değil, yolları da bellidir.

Fakat, belli ki geçmişten kalan ve bizim dönemde düzelttiğimiz sorunlar bile UBP-HP hükümeti dönemi maalesef yeniden yaşanmaya başlamıştır” dedi.

Girne bölgesinde özellikle ilkokul düzeyinde okul ihtiyacı olduğunun yıllardır bilinen bir gerçek olmasına rağmen kendilerinden önceki dönemde bu konuda yeterli adımların atılmadığını belirten Özyiğit, “Biz göreve gelir gelmez bu konuyu önceliklerimiz arasına alarak okul yapımı konusunda özel bir hassasiyet gösterdik ve yeni nesil bir okul projesini hemen hazırlatarak onaylattık. Ayrıca TC’den altyapıya ayrılan kaynağın okul yapımında kullanılmasını kararlaştırdık. Ancak söz konusu kaynağın sıfırlanmasından dolayı hemen yeni arayışlara girerek gerekli kaynağın (10 Milyon TL) oluşturulması konusunda Maliye Bakanlığı ile uzlaştık. Mayıs ayında Bakanlık devir teslimi sırasında da tüm bu bilgiler Sn. Bakan’a aktarılmıştı. Özetle Girne’de okul yapımı ile ilgili hem proje, hem de kaynak hazır durumdaydı, ihale süreci de başlatılmaya hazırdı. Ancak öyle anlaşılıyor ki yeni hükümetin söz konusu kaynakla ilgili onayı zamanında vermemesi sürecin uzamasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada söz konusu sözleşmenin daha 5 gün önce imzalandığını, bina yapımının ise 150 günde tamamlanacağının belirtildiğini kaydeden Özyiğit, “Yeni hükümet göreve gelir gelmez gerekenleri yapsaydı ve yaz dönemi boşuna harcanmamış olsaydı bugün bu mağduriyet yaşanmamış olacaktı. Ancak yine de ihale sürecinin tamamlanması ve 150 gün sonunda yeni okulun bitecek olması da geç de olsa olumlu bir gelişme olacaktır” dedi.

Özyiğit, yeni okul bitene kadar Bakanlık ile Özel okul arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin de açıklık ve şeffaflık gereği kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

“OSMAN ÖREK MESLEK LİSESİ...”

Açıklamasında yeni eğitim yılı öncesinde tamamlanarak eğitime hazır hale gelen ve Osman Örek Meslek Lisesi ismini taşıyacak olan okul konusuna da değinen Özyiğit şunları kaydetti: “Biz göreve gelir gelmez önümüzde Haspolat Meslek Lisesi’nin 4 şiddetindeki bir depreme bile dayanacak gücü olmadığını içeren bir rapor bulduk. Bizden öncekiler belli ki bunu önemsememiş ve öğrencileri o okula göndermeye devam etmişlerdi. Ancak biz öğrenci, öğretmen ve çalışanları riske atmayarak okulu hemen kapattık ve öğrencileri geçici olarak Hala Sultan İlahiyat Kolejine yönlendirdik. Bu arada da yeni okul yapımı için hemen harekete geçerek, gerekli kaynağın da yaratılması ile birlikte ihale sürecini tamamlayarak okul yapımını başlattık ve yeni eğitim yılı öncesinde hazır hale gelmesini sağladık. Böylece hem öğrenci ve öğretmenlerimizi olası bir tehlikeden kurtardık hem de ülkeye yeni bir okul kazandırmış olduk.”