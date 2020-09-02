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Özyiğit EDEK' e yüklendi: "Adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok"

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Güney Kıbrıs’ta temaslarının daha ziyade AKEL ve DİSİ ile olduğunu anlatan TDP Genel Başkanı Özyiğit, Güney’de muadillerinin EDEK partisi olduğunu “ancak adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok.
Özyiğit EDEK' e yüklendi: "Adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok"

Güney Kıbrıs’ta temaslarının daha ziyade AKEL ve DİSİ ile olduğunu anlatan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney’de muadillerinin EDEK partisi olduğunu “ancak adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok. Evrensel değerlerle baktığımızda konulara ortağız ama Kıbrıs sorununda değil” dedi.

Özyiğit, tv2020’de “Güneyde bizim muadilimiz olması gereken parti asında EDEk’tir ama adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok. Evrensel değerlerle baktığımızda konulara ortağız ama Kıbrıs sorununda değil” diye konuştu.  

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