Özyiğit, eğitim faaliyetlerinin, Atatürk ilke ve devrimleri içinde evletin gerekli denetim ve yönlendirmeleri yapacağı bir şekilde sürecek

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü çalışmalarını, güncel konuşmaların ardından tamamladı.

İlk konuşmayı yapan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Din Eğitimi ve Hala Sultan” konulu konuşmasında Hala Sultan İlahiyat Fakültesi’nin sürekli toplumun gündeminde olduğunu belirtti.

Arıklı, okulda kısa süre önce 5 öğretmenin el çektirildiğini söyleyerek, bu davranışın çok da doğru olmadığını belirtti. Arıklı, bakanlıktan dönem sonuna kadar bu öğretmenlerin Türkiye’ye gönderilmemesini rica etti.

Erhan Arıklı, “Türkiye’den gelen din görevlileri KKTC gerçeğini çok fazla özümsemiyor. Türkiye’den gelen öğretmenler oryantasyona tabii tutulmadan görevlendirildiğinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkarabiliyor. Yapılması gereken kendi kaynaklarımız kullanmak” dedi. Arıklı, KKTC’deki okullardan mezun öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında yurtlarla ilgili bir tüzük geçirilmesi gerektiğini savunan Arıklı, bu tüzüğün geçirilmesini istedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin toplumun hassas bir noktası olduğunu ve bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.

Hiçbir okulu kapatma niyetinde olmadıklarını kaydeden Özyiğit, eğitim faaliyetlerinin, Atatürk ilke ve devrimleri içinde, devletin gerekli denetim ve yönlendirmeleri yapacağı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti

Kolejde son dönemde yaşanan huzursuzluklara ilişkin bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışma yapıldığını söyleyen Özyiğit, kurslar, öğretmenler ve yurtlar konusunda araştırma ve inceleme yapacakları bu çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Özyiğit, ülkede bulunmayan dallarda Türkiye’den öğretmen getirilebileceğini ancak ülkede işsiz mezunlar varken, öğretmen getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cemal Özyiğit, tüm okullarda öğretmen eksikliğinin giderilmesi ve eğitimin aksamaması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Özyiğit, Hala Sultan’da görevden çekilen öğretmenlerle ilgili değerlendirme yapılacağını belirtti.