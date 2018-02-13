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Özyiğit: Eğitim yeniden yapılandırılacak, her gelen değiştiremeyecek

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Özyiğit: Eğitim yeniden yapılandırılacak, her gelen değiştiremeyecek
Özyiğit: Eğitim yeniden yapılandırılacak, her gelen değiştiremeyecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit , hükümet programının görüşülmesi  sırasında eğitimle ilgili yapılan eleştirilere yanıt vererek,  programda Atatürk Öğretmen Akademisi’nin  özgün yapısı korunarak geliştirecek denildiğini, korunarak ne demek istendiğinin sorgulanmasını eleştirdi…

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin  bir üniversiteye bağlayarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ve bu anlaşmanın iptal edileceğini açıklayan Özyiğit, akademinin daha nitelikli ve kaliteli eğitim verecek şekilde düzenleneceğini ifade etti…

Özyiğit, DAÜ konusunda ise, üniversitenin geçmişte batırıldığını, ilk öğretim kurumlarının birilerine peşkeş çekildiğini ifade ederek, programda yazdıkları gibi DAÜ’nün ilkeleri doğrultusunda bir yasaya kavuşturulacağını söyledi…

Üniversitelerin asli görevi olan bilim üreteceğini ve kimsenin peşkeş çekmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Özyiğit, kolejlerin kapatılmayacağını; ancak başarıyı ölçecek şekilde düzenleme yapılacağını belirtti…

Özyiğit, Şehit Ertuğruloğlu İlkokulu’nda tam gün eğitim yapıldığını ancak 2009 yılında gelen hükümetin bunu ortadan kaldırdığını kaydederek, “o gün bugündür bunun takipçisiyim. Konu, Hükümet programında açıkça ifade edilmiştir” dedi…

İlahiyat Koleji’ndeki eğitimin de ülkedeki eğitimin de Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını kaydetti.

Özyiğit, eğitimin artık toplumda yaşayan herkese göre yeniden yapılandırılacağını ve her gelenin değiştirmemesi için de devlet politikası haline getirileceğini söyledi…

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun kültür ve değerlerini Sömürge döneminde papazın ordusuna karşı koruduğunu ve imamın ordusuna karşı da koruyacağını ifade etti…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Kıbrıslı Türkiyeli diye ayrımcılık yapıldığını belirterek, imamın ordusu denilerek Türkiye ve AKP’den bahsedildiğini söyledi…

Bu esnada CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden kürsüdeki konuşmacının hedef gösterdiğini belirtmesi üzerine Meclis’te bir süre gerginlik ve sözlü atışma yaşandı…

Bazı milletvekilleri de yerinden Töre’nin provokasyon yaptığını belirtti…

Töre konuşmasının devamında, herkese eşit davranmanın insanlık görevi olduğunu söyledi…

Yeniden söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, söylediklerinin bir yerlere çekilmeye çalışıldığını belirterek, bunun başka yere çekilmemesini istedi.

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