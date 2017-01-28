Özyiğit: "eğitimde kapsamlı plan ve bütünlüklü çözüm şart"

Toplumcu Demokrasi Partisinden bir heyet Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesini ziyaret etti...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Girne Anafartalar Lisesi'nin başka bölgeye taşınmak istenmesiyle başlayan tartışmalara yönelik, yapılması gerekenin günü kurtaracak ve başka sorunlar yaratacak kararlar almak değil, soruna köklü ve bütünlüklü çözüm getirecek kararlar üretmek olduğunu vurguladı. Girne'deki tüm okulların bütünlüklü olarak ele alınarak planlama yapılması ve oluşacak plana göre hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, "Sorunları tek tek ele almak, yapısal sorunları ortadan kaldırmayacağı gibi, daha kaotik bir ortam yaratacaktır" uyarısında bulundu.

Kalıcı çözümün ancak, her kentin kendi ihtiyaçlarına, ülke gerçeklerine ve genel eğitim politikalarına göre belirlenecek Kapsamlı Eğitim Planını içerecek bir vizyonla mümkün olacağını belirten Özyiğit, bu Planı'nın da mutlaka ekonomik, sosyal, çevresel ve yapısal yönden bütünlüklü şekilde ele alınarak ortak akılla üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, MYK üyesi Safiye Özaltıner, PM üyesi Esat Varoğlu ile Girne İlçesi Yönetim Kurulu üyesi Turgut Uluhan'dan oluşan TDP heyeti, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesini ziyaret ederek, Anafartaların başka bölgeye taşınması hakkında yetkililer ile öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini dinledi, TDP'nin görüş ve önerilerini aktardı.

"GÜVENSİZLİK DUYULMASI ÇOK DOĞAL"

Bugüne kadar yapılan ve yapılmayanlar ile toplumda hükümete karşı bir güvensizlik oluştuğunu, bu olayda da peş keş iddialarının gündeme geldiğini anımsatan Özyiğit, "Siz verdiğiniz sözleri tutmaz, dün başka bugün başka konuşursanız bu tür endişelerin yaşanması doğaldır" dedi. Eğitim Bakanlığı'nın ilk açıklamasında net bir tutum izlemediğini, okul ziyaretinde bu yöndeki soruya ise sadece 'eğitim amaçlı kullanacağız' demekle yetindiğini, daha sonra ise Anafartalar Lisesi yerine 23 Nisan İlkokulu'nun bir bölümünün taşınacağının açıklandığını anımsatan Özyiğit, tutarsız açıklamaların şüpheleri artırdığını kaydetti. Özyiğit, yöneticilerin bu tip sorunlar karşısında şeffaf olmaları ve kararlar alırken katılımcılık ilkelerine uymaları gerektiğini, bu şekilde hem kuşkuların giderileceğini, hem de ortak akılla doğru kararların üretilebileceğine vurgu yaptı.

"GEREKÇELER İNANDIRICI DEĞİL"

Bakanlığın taşınmaya gerekçe olarak 'okulların çok kalabalık olması' ve 'güvenlik' sorununu ortaya koymasının inandırıcı olmadığını belirten Özyiğit, "Okullarımızda nüfus problemi olduğu doğrudur, ancak bu sorun 850 öğrenciyi başka bir yere götürmekle çözülmez. Ayrıca Girne Bölgesindeki bir diğer ortaokulumuz olan ve nüfusu 800'den fazla olan Oğuz Veli Ortaokulunu da değerlendirmeye almamak, sorunların bütününü görmemek anlamındadır" dedi. 23 Nisan İlkokulunu ikiye bölerek daha da büyümesini sağlamanın da, bölgede nüfus açısından sorunları çözmek bir yana, daha da artıracağı uyarısında bulunan Özyiğit, ayrıca güvenlik sorunun yerle ilgili olmadığının da açık bir gerçeklik olduğunu söyledi. Özyiğit, öğretmenlerin uzağa gitmek istemediklerini söylemenin de son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

"YAPILMASI GEREKEN KAPSAMLI EĞİTİM PLANI"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sorunun köklü çözümünün ancak bütünlüklü bir planlama ile mümkün olabileceğini belirterek, "Yapılması gereken Girne'de yürürlüğe konacak olan İmar Planı çerçevesinde, Girne'nin gelişimine uygun bir değerlendirme yapmaktır. Sorun, bir iki okulu baz alarak değil, bölgedeki tüm okulları kapsamlı bir eğitim planı çerçevesinde değerlendirerek aşılabilir" dedi. Çözümün ancak Girne İmar Planı ile uyumlu oluşturulacak Kapsamlı Eğitim Planı ile bulunabileceğini kaydeden Özyiğit, aksi halde hem boşuna harcanan yapılacağını, hem de sorunların çözülmeyeceğini kaydetti.

Yaşanan temel sorunlardan birinin de okullar arasında altyapı ve donanım açısından var olan eşitsizlik olduğunu ifade eden Özyiğit, bu durumun sürmesi halinde bazı okulların nüfus bakımından daha da şişeceğini, bunun da sorunları beraberinde getireceğini söyledi.

TDP Başkanı Özyiğit, özet olarak eğitim bakanlığın mutlaka şeffaf ve katılımcı olması gerektiğini, tüm tarafların bilgilendirilerek katılımının sağlanmasın şart olduğunu, ihtiyaçların ise bütünlüklü bir şekilde ele alınarak, münferit değerlendirmeler yapmaması gerektiğini kaydetti. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da planlamaya ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, "Girne İmar Planı'nın hayata geçirilmesi, eğitim açısından da önemlidir. Şehrin gelişimini öngören bir plan çerçevesinde nüfus planlamalarına bağlı olarak geliştirilecek bir eğitim altyapısı ancak kentin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bölge ve ülkedeki okulların altyapı ve donanım açısından eşitlenmesi ve tüm okulların kapsam alanlarının tekrar ele alınması gerekmektedir. Sorunların aşılması ancak böylesi bir vizyon ve anlayışla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ANAFARTALAR İNİSİYATİFİNE DESTEK"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Girne Anafartalar Lisesi’nin öğretmen, öğrenci, veli ve eski mezunları ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Anafartalar İnisiyatifi”, okulun başka bir yere taşınmasına karşı çıkmak amacıyla 31 Ocak'ta başlatacağı eylemlere TDP olarak destek vereceklerini de açıkladı.