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Özyiğit: Eğitimi Planlamadan Geleceğe Sahip Çıkılamaz

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TDP’den KTOEÖS’e Ziyaret
Özyiğit: Eğitimi Planlamadan Geleceğe Sahip Çıkılamaz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını (KTOEÖS) ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, görüşmede eğitim ve toplumsal sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu; TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel  Başkanı Cemal  Özyiğit, TDP olarak en temel önceliklerinin nitelikli, eğitimli gençler yetiştirmek ve gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak olduğunu söyledi.

Özyiğit, “Ülkede bir şeyleri değiştireceksek önce gençlerimizi burada tutmak, yurt dışında olanların da ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekmektedir” dedi.

KTOEÖS ile çözüm başta olmak üzere laik, demokratik düzende, eşitlik ve adaleti öngören yapı oluşması için birlikte çok mücadele verdiklerini belirten Özyiğit,  dörtlü koalisyon hükümeti döneminde de eğitimin şekillenmesi için çok uğraştıklarını, KTOEÖS ile birlikte çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimde yıllardır çözülemeyen sorunlar olduğunu, adım atarak iyileştirmeler yaptıklarını, birçok konuda çalışma başlattıklarını, bunların bazılarının kendilerinden sonra tamamlandığını, bazılarınınsa rafa kaldırıldığını söyleyen Özyiğit, bu kez kaldıkları yerden ve daha sıkı bir iş birliği içinde eğitimin kalitesini artırmak, sorunları çözmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Özyiğit, “Eğitimi planlamadan geleceğe sahip çıkılamaz” dedi.

“23 OCAK SEÇİMLERİNİ YIKIMI DÜZELTMEK, YENİDEN YAPILANMAK İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ”

Eğitimin yanı sıra ülkede ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Özyiğit, “Bu acı gerçeklere rağmen ülkeyi yönettiğini iddia edenler ülke değil koltuk hedeflerinden vazgeçmedi. 23 Ocak seçimlerini her alanda yaşanan yıkımı düzeltmek ve yeniden yapılanmak için tarihi bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

TDP olarak ülkedeki değişimin ve dönüşümün öncüsü olacaklarını söyleyen Özyiğit, “Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi.

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