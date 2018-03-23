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Özyiğit: Eğitimin, tam gün haline getirilmesi gerekiyor

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Özyiğit, “Eğitimde en geniş konsensüsü sağlayarak, sonuçlarını meclise taşıyacağız. Bu okul öncesinden üniversiteye kadar her alanı kapsayacak” dedi.
Özyiğit: Eğitimin, tam gün haline getirilmesi gerekiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, okullardaki sorunların ele alınması ve yeni dönemde eğitime kalıcı bir zemin oluşturulması amacıyla çalışma başlattı.

Özyiğit bu çerçevede, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesinde görev yapan okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Bakan Özyiğit, ülkedeki eğitime neşter vurulması ve yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, ülkede en geniş uzlaşı tabanıyla yasal hale getirilecek bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, yeni dönemde eğitime kalıcı bir zemin yaratmak için çalışacaklarını belirtti.

Okullardaki sorun ve sıkıntıların bilincinde oldukları ve her okulun spesifik sorunları bulunduğunu kaydeden Bakan Özyiğit, el birliği ile bunları çözme hedefinde olduklarını söyledi.

Özyiğit, “Eğitimde en geniş konsensüsü sağlayarak, sonuçlarını meclise taşıyacağız. Bu okul öncesinden üniversiteye kadar her alanı kapsayacak” dedi.

meb-ozyigit-okul-mudurleri-ile-mudurler-toplantisi-gerceklestirdi-1-so.pngBugüne kadar yapılan eğitim şuralarının büyük bölümünün yasal zemine taşınmadığını ve uygulanmadığını anlatan Özyiğit, bu toplantı ile başlayacak olan görüş alışverişleri neticesinde oluşacak düşüncelerin, sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler, Devlet Planlama Örgütü ve üniversitelerle birlikte tartışılacağını vurguladı.

Bakan Özyiğit, Ölçme Değerlendirme Sistemi’nin ayrıca ele alınacağını ve eğitimin, öğleden sonra okul dışındaki etütlere gereksinim duyulmayacak şekilde tam gün haline getirilmesi gerektiğini de anlattı.

Kolejlerin varlığının tartışılmasının ise söz konusu olmadığını dile getiren Özyiğit, buradaki esas sorunun, bu kalitenin tüm devlet okullarına eşit yayılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Özyiğit, özellikle 7-8’inci sınıfların meslek seçiminde doğru yönlendirilmesi ve meslek lisesi mezunlarının vasıflarına göre yerleştilmeleri gerektiğini de söyledi.

Üniversitelere 3’üncü ülkelerden gelen öğrencilerle ilgili sıkıntılara da değinen Özyiğit, kayıt kabul tüzüğünün hazırlandığını ve yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.

Bu öğrencilerin üniversitelerden ayrıldıktan sonra ne yaptıklarının araştırılması gerektiğini ifade eden Bakan Özyiğit, “Hiç istenmeyen suçlarla karşımıza çıkanlar var. Hangi ülkeden gelirlerse gelsinler burada bizim sorumluluğumuz altındadırlar” dedi.

Tayin ve nakil sistemleri, sınıfı geçme ve disiplin tüzüğü gibi konuların da gündemde olduğunu anlatan Özyiğit, dönem başı uzlaşılarak çıkılan yoldan yıl içinde vazgeçilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Özyiğit, öğrenci taşımacılığıyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ile çalışma içinde olduklarını ifade ederek, aynı çevre için farklı izinler verilmesi veya izinlerin farklı kullanılması durumunun söz konusu olduğunu belirtti.

Bakan Özyiğit bu konuda okul müdürlerinin desteğini de istedi.

Özyiğit, ülkenin geleceğini sağlıklı bir zemine oturtmak, gençlerin göç etmeden yaşaması, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve dünya ile boy ölçüşebilir bir yapıda olunması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Özyiğit’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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