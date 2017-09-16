Özyiğit: Ekonomi iyiye gitmiyor

Özyiğit, ülkede ekonominin iyiye gitmediğini, halkın büyük çoğunluğunun fakirleştiğini, kronikleşmiş yapısal sorunların ise gittikçe derinleştiğini savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede ekonominin iyiye gitmediğini, halkın büyük çoğunluğunun fakirleştiğini, kronikleşmiş yapısal sorunların ise gittikçe derinleştiğini savundu.

Özyiğit, "Bu gerçekler hem resmi verilerde, hem de kamuoyu yoklamalarında açıkça ortaya konmaktadır. Bu sorunlara çare üretmesi gereken UBP-DP hükümeti ise adete 'sağır sultanı' oynamaktadır" dedi.

Özyiğit yazılı açıklamasında Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin geçtiğimiz gün yayınlanan anketine göre ülkedeki en önemli sorunun yine ekonomi çıktığını hatırlattı ve toplumun büyük bir bölümünün adil bir ekonomik yapı içinde yaşadığına inanmadığını ileri sürdü.

Yıllardır sistemi düzeltmeyen, düzenli vergi alınması için gerekenleri yapmayan hükümetin yine af kararı aldığını kaydeden Özyiğit, hükümetin yapması gerekenin sürekli af çıkarmak değil, kayıt dışılığın peşine düşmek, düzenli vergi alınmasını sağlayacak yapıyı kurmak, denetimleri artırmak ve tüm vatandaşlarına karşı adil olmak olduğunu belirtti.

Ülkede eğitimden sağlığa, trafikten gıda güvenliğine kadar ciddi sorunların yaşandığını ifade eden Özyiğit, sağlık alanında aylardır kaosun yaşandığını, günübirlik kararların bunu daha da pekiştirdiğini, yeni eğitim yılının da yine çok ciddi sorunlarla başlayacağını, altyapı, müdür, öğretmen eksikliğinin olduğunu, bazı okullarda tadilatların halen sürdüğünü savundu.

Ülkedeki sorunlara karşı çözüm üretmesi gereken hükümetin ise tam tersine yeni sorunlar yarattığını belirten Özyiğit, saat konusunun bunun en somut örneği olduğunu ileri sürdü.

Özyiğit, "UBP-DP Hükümeti yanlış üstüne yanlış yapıyor. Dünya'ya ayak uydurmak yerine, mesai saatleri ile oynayarak, durumu daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yapılması gereken yıllardır uygulanan Avrupa saat dilimi ile birlikte hareket ederek, saatleri bir saat geri almak, ardından özel sektörü de düşünerek sendikalarla uzlaşarak mesai saatlerini düzenlemektir" dedi.