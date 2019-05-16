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Özyiğit, Engelli Federasyonu heyetini kabul etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Özyiğit, Engelli Federasyonu heyetini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk,  Bakan Özyiğit’e engellilerin sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Engellilerin karşılaştığı sorunlara değinen Yücetürk, Özel Eğitim Yasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, hükümetin sona ermesinin kendileri için; yapılan uğraş ve emeklerin sıfırlanması anlamı taşıdığını, umutlarının yeni kurulacak hükümetin bu sorunları gündeme taşıması olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, hangi konumda olduklarına bakmaksızın engelli vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Görevde oldukları süre içersinde Bakanlık olarak özel eğitime büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ve bu konuda önemli adımlar attıklarını söyleyen Özyiğit, yaptıkları çalışmalar sonucunda özel eğitimde yasa ve tüzük çalışmalarında sona geldiklerini ve yasanın Meclise gönderilmek üzere olduğunu, hazırlanan yasa çalışmasının ileriye götürülmesinin yeni hükümetin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yücetürk’ün aktardığı sorunların aşılmasının sosyal devlet anlayışı açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, sorunlarla mücadelede kalınan yerden devam edilmesi dileğinde bulundu.

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