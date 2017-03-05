Özyiğit: "erken seçim konusunda kimin samimi olup olmadığı pazartesi günü belli olacak"

CTP'nin sunduğu güvensizlik önergesine TDP olarak imza attıklarını da anımsatan Özyiğit, seçimlere bu hükümetle gidilmesi yönünde çekince varsa, bunun oturup değerlendirilebileceğini kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Perşembe günü Meclis'e sundukları yasa önerisinin 6 Mart Pazartesi günü meclisin gündemine geleceğini belirterek, erken seçim konusunda kimin samimi olup olmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

Yazılı açıklama yapıp UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün "Muhalefet erken seçim önerisi getirsin, biz de destek verelim' diyerek hodri meydan çektiğini belirten Özyiğit, "Sn. Başbakan TDP olarak erken seçim önerimizi Meclis'e sunmuş bulunuyoruz. Bu noktadan sonra size düşen görev, sözünüzü tutarak buna destek vermektir" dedi.

TDP olarak erken seçimin 2 Temmuz tarihinde yapılması yönünde Meclis'e öneri sunmalarının ardından CTP yetkili organlarının da 2 Temmuz tarihinde erken seçime gidilmesi yönünde karar ürettiğini anımsatan Özyiğit, "CTP Genel Başkanı Sn. Erhürman 2 Temmuz'da erken seçime gidilmesine yönelik pazartesi günü meclise öneri sunacaklarını açıklamıştır. TDP olarak zaten biz halihazırda bu öneriyi meclise sunmuş bulunmaktayız. Pazartesi günü de bu önerimiz meclisin gündemine gelecektir. Bizim beklentimiz bu öneriye destek verilerek, erken seçim sürecinin önünün açılması yönündedir" şeklinde konuştu.

CTP'nin sunduğu güvensizlik önergesine TDP olarak imza attıklarını da anımsatan Özyiğit, seçimlere bu hükümetle gidilmesi yönünde çekince varsa, bunun oturup değerlendirilebileceğini kaydetti.

"TEK ÇARE ERKEN SEÇİM"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede son dönemde her anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını, toplumun sorunlarına çare üretilmesinin beklendiğini, ancak Meclis'in bile toplanamaz durumda olduğunu savunarak, gelinen aşamada erken seçimin artık kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. Özyiğit, bugünkü halk iradesinin sandığa yansımasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.