Özyiğit: Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

İşte açıklama;

Gerek Ortadoğu'da gerekse Dünya'nın diğer bölgelerinde devam eden savaşlara, çatışmalara maalesef bu sabah bir yenisi eklenmiş ve Ermenistan ordusu dost ve kardeş Azerbeycan'a saldırdı.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının derhal sonlanması ve varolan sorunlara diplomatik yollarla çözüm bulunması en büyük dileğimdir. Öte yandan başta Genel Sekreter olmak üzere BM süratle devreye girmelidir.