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Özyiğit: “Eşit işe, eşit ücret ilkesi hayat bulacak"

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Özyiğit: “Eşit işe, eşit ücret ilkesi hayat bulacak"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Şehit Tuncer İlkokulu ile Maliye Bakanlığı’nı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, 7 Ocak Erken Genel Seçim çalışmalarına bu sabah Şehit Tuncer İlkokulu’nda öğretmenler, Maliye Bakanlığı’nda ise çalışanlar ve yurttaşlarla buluşarak devam etti. Ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. 

TDP Milletvekili adayları ziyaretlerde yaptığı  konuşmada, “güçlü, temiz ve özgür” bir gelecek hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, yapısal sorunların çözmek ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için katılımcı siyaset anlayışına büyük önem verdiklerini vurguladılar. 

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik kalkınma ve adil gelir dağılımının şu an ülkedeki en önemli sorun olduğunu vurguladı. Güçlü bir ekonomik yapı kurulmadan yapılması düşünülen reformların hayat bulması ve finansmanı mümkün olmadığına dikkat çeken Özyiğit, halktan alacakları onay ile ekonomik alanda devletin düzenleyici rolü ile birlikte destekleyici ve denetleyici rolünün tüm gereklerini yerine getirileceğini kaydetti.

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Özyiğit,  TDP’nin “Eşit İşe, Eşit Ücret” vazgeçilemez evrensel hak ve ilkesini mutlaka yürürlüğe koyağını vurguladı. Göç Yasası başta olmak üzere, yaratılan eşitsizlikleri sonlandırılacaklarını belirten Özyiğit, tüm proje ve politikaları hayata geçirirken katılım vizyonuna uygun şekilde hareket edeceklerini kaydetti.

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