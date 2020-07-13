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Özyiğit: “Farklı görüşlere saygı duyulmalı”

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, Meclis'teki konuşmasında Yayın Yüksek Kurulu'na seslenerek, “Farklı görüşlere saygı duyulmalı” dedi.
Özyiğit: “Farklı görüşlere saygı duyulmalı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YYK’nın Türkiye’deki RTÜK’ün Kıbrıs’a uyarlanması hali olduğunu savundu.

Son dönemde bir televizyonun kapatıldığını, hükümet ve YYK’nın buna yönelik hiçbir çaba göstermediğini söyleyen Özyiğit, “Hangi yayın kuruluşu olursa olsun farklı görüşlere saygı duymamız ve takdiri kamuoyuna bırakmamız gerekir” dedi.

Özyiğit, halkın haber alma özgürlüğü bulunduğunu söyleyerek, halkın ne derece doğru haber alabildiğini sorguladı.

Kuzeyden Güney Kıbrıs’a geçen beş kişiye Güney’de COVID-19 tanısı konduğunu söyleyen Özyiğit, bu kişilerin temas kurduğu herkesin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Epidemiyolojik raporun henüz Cumhurbaşkanı’na ulaşmadığını kaydeden Özyiğit, Sağlık Bakanı’nın raporu neden sunmadığını sordu.

İnsan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine değinen Özyiğit, yapılması gerekenin “yukarıdakileri tespit etmek” olduğunu, kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.

Polisin mültecilere ateş açmasını eleştiren Özyiğit, “Bu ülkemiz adına bir utanç” dedi.

Özyiğit, Dereboyu’nda polis şiddetine yönelik suçlamalar bulunduğunu, konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın özel jet konusunda polis raporunu Meclis kürsüsünden okuduğunu söyleyen Özyiğit, bu raporla ilgili sürecin hangi aşamada olduğunu sordu.

Pandemi hastanesi ile ilgili son durumun ne olduğunu soran Özyiğit, karantinasız girişlerin ısrarla savunulduğunu, ülke kategorilerinin DSÖ verilerine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Önlemleri bırakan hükümettir, vatandaş değil. Tehlike geçmedi, hükümet önlemlerin uymasına öncülük etmelidir” dedi.

İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne de değinen Özyiğit, 15 Ocak günü hükümetin emirnameyi uzattığını, sürenin iki gün sonra dolacağını, durumun ne olacağını sordu.

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