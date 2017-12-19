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Özyiğit: "Geleceği gençlerle beraber şekillendireceğiz"

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Özyiğit: "Geleceği gençlerle beraber şekillendireceğiz"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin geleceğini gençlerle beraber şekillendireceklerini vurguladı. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah Cemal Gülercan başkanlığındaki KKTC Genç İş adamları Derneği'nden (GİAD) bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, TDP Lefkoşa milletvekili adayları da hazır bulundu. GİAD Başkanı Gülercan ziyarette TDP Başkanı Özyiğit'e ürettikleri politikalar ile turizm çalıştayında ortaya çıkan raporları içeren kitapçık ile her ay çıkardıkları gazeteyi takdim etti. 

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmede yaptığı konuşmada, siyasetlerinin odak noktasında her zaman insanın olduğunu, özellikle gençlerin önünün açılması ve kendi ülkelerinde üreterek, yerleşmeleri yönünde mücadele verdiklerini kaydetti.  

"Yarınımız, geleceğimiz gençlerdir, bu nedenle donanımlı ve iyi yetişmiş gençler hedefliyoruz" diyen Özyiğit, gençlerin gerek üretim ilişkilerinde, gerekse de çeşitli iş alanlarında faaliyet göstererek, ülkenin geleceğini gençlerle beraber şekillendirme hedefi taşıdıklarını vurguladı. Gençlere yönelik adımlar doğru atılmazsa, ülke geleceğinin doğru ve sağlam bir zeminde olamayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, "Evet, yatırım öncelikle gençlerle olacaktır, bu konuda son derece kararlıyız" dedi.          

Özyiğit, Devlet Planlama Örgütü teşviklerinin özellikle genç girişimcilere öncelikli olmak şartıyla ve uzun vadeli kredilendirme ile verilmesi gerektiğini belirtti. TDP'nin ekonomi politikasında yer alan 3D (düzenle, destekle-denetle) hakkında da bilgiler veren Özyiğit, "Devlet önce düzenleyecek, sonra destekleyecek en sonunda da denetleyecek" ifadelerini kullandı.    

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TDP Başkanı Özyiğit, halkın takdiri ile 7 Ocak'ta Meclis'e güçlü bir şekilde geleceklerine olan inancını belirterek, katılımcı siyaset anlayışı çerçevesinde gençlerle, onların temsil edildiği örgütlerle beraber çalışacaklarının sözünü verdi. 

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GİAD Başkanı Cemal Gülercan da 1989 yılında kurulan ve 248 üyesi bulunan GİAD'ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ürettikleri ekonomik politikalardan bahsetti. Gülercan, ziyaretlerinin Hükümete talip olan siyasi partilere başarılar dilemek, onlara ürettikleri politikaları sunmak ve göreve geldikleri taktirde de atılacak adımlarda onların yanında olacaklarını belirtmek amaçlı gerçekleştiğini kaydetti. 

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