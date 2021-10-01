Özyiğit: “Gelinen Aşamada Erken Seçim Kaçınılmaz”

TDP Genel Başkanı yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla bugün toplanan Meclis’te söz alarak hükümet ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, “Yeni Yasa Yılı hayırlısı olsun diyeceğim ama azınlık hükümetinin bitmiş yapısı ile ne kadar hayırlı olacak emin değilim” dedi.

Kendisinden önce konuşan Başbakan Saner’in ifade ettiği erken seçimin alınacak en doğru karar olacağını belirten Özyiğit, azınlık hükümetinin bu yapısı ile toplum yararına icraat yapmasının mümkün olmadığını, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Özyiğit, konuşmasında ayrıca Karar Para Aklama Kararnamesinden kimlerin yararlandığını ve ne kadar para toplandığının, ayrıca Kalkınma Bankasına geri ödenmeyen kredilerin kimlere ait olduğunun açıklanmasını talep etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın göreve geldiğinde ‘Kıb Tek’te şebeke var, bunların üzerine gideceğim, usulsüzlükleri bitireceğim” dediğini ancak tek bir kişi hakkında bile şikayette bulunmadığını belirten Özyiğit, “Sn. Arıklı usulsüzlük yapanları mahkemeye verecekti, gelinen aşamada kendisi mahkemelik oldu” dedi.

Vatandaşlıklar konusuyla ilgili de ortada çok ciddi rakamların ve iddiaların dolandığını belirten Özyiğit, “İçişleri Bakanı bu konuda açıklama yapmalıdır. Bu konunun üzerine gideceğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.