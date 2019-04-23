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Özyiğit: Gençlerimize kendilerini güvende hissedecekleri barış içinde bir ülke sunmalıyız

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, çocuklara gelecekte müreffeh bir yaşam sunabilmenin yolunun ülkeyidoğru, planlı ve akılcı yönetmekten geçtiğini kaydetti.
Özyiğit: Gençlerimize kendilerini güvende hissedecekleri barış içinde bir ülke sunmalıyız

Özyiğit, “Geçmişte sosyal, siyasal ve ekonomik bazı hatalar yaptığımızı da kabul etmek durumundayız. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp, her bir adımı doğru planlayarak geleceğimizi inşa etmek” dedi.

Çocukların bağımsız, çağdaş ve güçlü bir yapıda özgür, üretken, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için temellerin bugünden atılması gerektiğini belirten Eğitim Bakanı,  “Gençlerimize kendilerini güvende hissedecekleri barış içinde bir ülke sunmalıyız. Bu anlamda hem toplumsal barışın, hem de toplumlararası barışın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sabah Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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