  • BIST 115.054
  • Altın 172,757
  • Dolar 4,0334
  • Euro 4,9479
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Özyiğit: "Gerekli araştırmalar ivedi olarak başlatılmıştır"

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu...
Özyiğit: "Gerekli araştırmalar ivedi olarak başlatılmıştır"

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı. 

Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan ve sosyal medya ile basına yansıyan görüntülerin toplum içinde rahatsızlığa neden olduğunu belirten Özyiğit, "Yaşanan gelişmelerin okullarımızın çevresinde  gerçekleşmesi nedeniyle elimize ulaşan görüntüleri de dikkate alarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleri tarafından ivedilikle konu ile ilgili ön araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığı ve okul içerisi ile herhangi bir temasın bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Özyiğit, okul sınırları dışında gerçekleşen bu tip olaylar direkt olarak bakanlığın sorumluluk alanına girmemekle birlikte, ortaya çıkan hassasiyet ve görüntülerin oluşturduğu rahatsızlık dikkate alınarak, şüphe yaratan görüntülerle ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı denetmenlerin daha detaylı bir araştırma başlatıldığını kaydetti. 

Detaylı soruşturmanın ardından, ortada bakanlık tarafından müdahale edilecek bir durumun olup olmadığını tespit edileceğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak raporun Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunulacağını da belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DEV-İŞ asgari ücretle ilgili önerilerini Çalışma Bakanlığı’na iletti06 Nisan 2018 Cuma 16:06
  • İzcan'dan Akıncı'ya eleştiri06 Nisan 2018 Cuma 16:05
  • Cumhuriyet Meclisi’nden açıklama...06 Nisan 2018 Cuma 15:55
  • Başbakan Erhürman :Piyangolar birimindeki yolsuzluğa da değindi!06 Nisan 2018 Cuma 13:41
  • Haspolat kavşağının batısına üst geçit… Atakan proje çalışmalarının başlatılmasını istedi06 Nisan 2018 Cuma 13:39
  • Tasarı resmi gazetede yayınlandı, Müşavirlik tarih oluyor06 Nisan 2018 Cuma 13:35
  • Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor06 Nisan 2018 Cuma 13:00
  • “Tarikatların, din kisvesi altında çocuklarımızın beyinlerini yıkamasına izin vermeyeceğiz”06 Nisan 2018 Cuma 12:52
  • Sağlık Bakanlığı’nda “İstatistik Birimi” oluşturuluyor06 Nisan 2018 Cuma 12:19
  • Bakan Baybars Gönendere’de vatandaşlarla köy içindeki ağıllar sorununu görüştü06 Nisan 2018 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti