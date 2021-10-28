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Özyiğit: “Giderayak Hukuksuzluğa ve Rant Dağıtımına Devam Ediyorlar”

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Özyiğit: “Giderayak Hukuksuzluğa ve Rant Dağıtımına Devam Ediyorlar”
Özyiğit: “Giderayak Hukuksuzluğa ve Rant Dağıtımına Devam Ediyorlar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede yıllardır yaşanan partizanlık, adam kayırmacılık ve siyasi çıkarlar uğruna rant dağıtımına son haftalarda ‘rezillik’ derecesinde olayların da eklendiğini belirterek, toplum onca sorunlarla boğuşurken, koltuk, kurultay kavgalarının sürdüğünü, bununla birlikte ülkede tam bir kaos ortamı yaratıldığını kaydetti.

Bu yapı içerisinde partizanlık ve rant sağlama gibi unsurların hiç değişmediğini, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti istifa etmesine rağmen hukuksuzluğa ve kamu yararına olmayan icraatlara devam edildiğini belirten Özyiğit, bunun son örneğinin Mağusa- İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onay sürecinde yaşandığını kaydetti.

         Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylanmış Mağusa- İskele–Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakan tarafından yürürlüğe konması gerekirken bunun yapılmadığını ve keyfi şekilde bekletildiğini anımsatan Özyiğit, “Prosedür gereği onaylanarak yürürlüğe girmesi gereken plan bekletilmiş ve bu sürede de değiştirilmiştir” dedi.

         Aylarca bekletilen planın tam da UBP kurultayı öncesinde değiştirilmiş şekliyle Birleşik Kurulda onaylanarak yürürlüğe konmasının sağlandığını belirten Özyiğit, “Söz konusu değişiklikler yapılırken Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası ve ilgili Dairler niye devre dışı bırakılmıştır.  Bölgenin talep ve ihtiyaçlarından uzak, siyasi hedeflerle dönüştürülen plan, bölgenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayıp, hukuka da aykırıdır” dedi.  

         Başbakan ile UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplum yararına olmayan, tamamen siyasi çıkar uğruna yapılmış icraatlarına ve yaşanan rezilliklere bir yenisini daha eklediğini belirten Özyiğit, KTMMOB’nin konuyla ilgili başlatacağı hukuki süreç dahil her türlü mücadelede TDP olarak yanlarında olacaklarını ifade etti. 

         Ülkeye birçok alanda geri dönülemez zararlar verecek bir potansiyelin oluşacağına dikkat çeken Özyiğit, “Yıllar içinde Girne’de yaşananları gördük. Geçmişte yapılan ve geri dönülemez zararlara yol açan hatalardan ders çıkarılmadan bireysel çıkarlar uğruna tekrarlanan yanlışlar daha büyük zararlar vermeye devam edecektir” dedi.

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