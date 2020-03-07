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Özyiğit, Göstericilere Biber Gazı Sıkılmasını Protesto Etti

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Özyiğit, Göstericilere Biber Gazı Sıkılmasını Protesto Etti
Özyiğit, Göstericilere Biber Gazı Sıkılmasını Protesto Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarını kapatmasına yönelik eylem yapan göstericilere biber gazı sıkılmasını protesto etti.

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Gelecek adına umut verici olan bu eylemi desteklerken, diğer yandan da Rum Polisi tarafından eylemcilere yönelik biber gazı kullanılmasını protesto ederiz. Kapıların kapatılması kararı bu aşamada ne kadar yanlışsa, eylemde biber gazı sıkılması da o kadar yanlıştır” dedi.

Özyiğit, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin korona virüsü ile ilgili gerçekleştirdiği üç toplantıda da, geçiş kapılarında değil, Kıbrıs’ın deniz ve hava limanlarında tedbir alınmasının gerekli olduğunu belirtmesine rağmen, Rum Yönetimi’nin kapıları kapatma kararı almasının yanlışlığına dikkat çekti ve “Sınır kapılarında da tedbir alınmasını gerektirecek bir durum olması halinde alınmalıdır, ancak bunun kararını siyasiler değil, uzmanlar, yani iki Toplumlu Sağlık Komitesi vermelidir” dedi.

 
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