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Özyiğit, Güç Sen Heyeti ile Görüştü

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Abdullah Özdoğan başkanlığındaki Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç Sen) heyetini kabul ederek görüştü.
Özyiğit, Güç Sen Heyeti ile Görüştü

Özyiğit, Güç Sen Heyeti ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Abdullah Özdoğan başkanlığındaki Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç Sen) heyetini kabul ederek görüştü. TDP Lefkoşa İlçe Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın da hazır bulundu.

Görüşmede gümrük çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları aktaran Özdoğan ayrıca, geçtiğimiz hafta KKTC ile TC arasında imzalanan İktisadı ve Mali İşbirliği Anlaşmasına yönelik tespit ve görüşlerini ortaya koydu. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede var olan sorunların son bir yıldır yaşanmakta olan pandemi nedeniyle daha da arttığını, mağduriyetlerin çoğaldığını, bu sorunlara önlem alması gereken hükümetlerin ise atama ve koltuk kavgasından toplumun sorunları ile ilgilenmediğini kaydetti.

İmzalanan protokolün de sorunlara çare olmak bir yana, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadığını, dahası Kıbrıs Türkü açısından kabul edilemez maddeler içerdiğini kaydeden Özyiğit, çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddelerin tehlikelerine işaret etti.

Kamu Reformu, ek mesailer, üçlü kararname A, B öğretmen konularının protokolde olmaması gerektiğini, bunların kendi iç meselemiz olduğunu belirten Özyiğit, bu konularla ilgili olarak örgütlü sendikalarla görüşülerek gerekli adımların atılmasının şart olduğunu, hatta geç bile kalındığını ifade etti. Özyiğit, bir yandan kendi ev ödevlerimizi yerine getirirken, diğer yandan da örgütlü yaşama yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve Güç Sen gibi paydaşlarla birlikte gerekli mücadelenin her platformda verileceğini kaydetti.

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