Özyiğit: “Güçlü, temiz, özgür bir geleceğe, sen de katıl”

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa milletvekili adayları, Gönyeli Yeni Kent Bölgesi Öğretmenler Evleri'ni gezdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, dün da Gönyeli Yeni Kent Bölgesi Öğretmen Evleri sakinlerini ziyaret edildi. TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verilip, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyaretlerde güçlü temiz özgür bir geleceğe, sen de katıl çağrısı yapılırken, yurttaşların TDP milletvekili adaylarına yönelik sıcak ve samimi ilgisi dikkatlerden kaçmadı, en iyi kadronun TDP'de olduğu vurgusu yapıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin güçlü, temiz alanında başarılı kadro ile yola çıktığını vurgulayarak, toplumun ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimi halkla beraber el ele gerçekleştireceklerine vurgu yaptı.

TDP'nin halkın desteği ile 7 Ocak seçimlerinin ardından güçlü bir şekilde hükümete gelmesiyle birlikte eşitsizlik ve usulsüzlüklerin hesabını soracağının sözünü veren Özyiğit, TDP'nin vizyonu ve gerçekçi projeleri ile kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıyı hayata geçireceğini kaydetti.

Toplumun kanayan yarası olan trafik, sağlık, çarpık kentleşme sorularına yönelik de plan ve projelerinin olduğunu, tüm bunların TDP'nin Katılım Vizyonu kitapçığında yer aldığını belirten Özyiğit, ülkedeki gerçek dönüşüm ve değişimi sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

