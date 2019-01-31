Özyiğit, gündemimizde yeni bir ilahiyat kolejinin açılması yoktur

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyigit, ülkenin yeni bir ilahiyat kolejine ihtiyacı olmadığını söyledi.

BRT'de Pembe Paşaoğulları'nın sunduğu Birinci Boyut’a konuk olan Bakan Özyiğit,Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile toplantı yapılan masada ikinci bir ilahiyat kolejinin açılmasının gündeme gelmediğini ancak, gündeme gelmesinin de doğru olmadığını açıkladı.

Özyiğit, “Buradan söylüyorum bizim gündemimizde yeni bir ilahiyat kolejinin açılması yoktur. Altını kalın çizgi ile çiziyorum. Bu ülkenin okula ihtiyacı vardır, Girne’de acilen bir anaokula, ilkokula ve ortaokula ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yapılacak yerler ve okulların projeleri de hazırdır. Kermiya Metehan bölgesinde bir ilkokul ve ortaokula da ihtiyaç var. İskele’de de bir koleje ihtiyaç var. Mağusa’da da okula ihtiyaç var. En temel olarak acilen bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla, bizim gündemimizde yeni bir ilahiyat okulu açılması yoktur”dedi .