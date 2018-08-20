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Özyiğit: Güney’deki okullardan mezun olanlar Türkiye’de eğitim görebilecek

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, güneydeki İngiliz Okulu gibi ortaöğretim okullarından mezun gençler Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görebileceğini açıkladı.
Özyiğit: Güney’deki okullardan mezun olanlar Türkiye’de eğitim görebilecek

Özyiğit sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır güneydeki İngiliz Okulu gibi ortaöğretim okullarından mezun gençlerimizin TC’deki üniversitelere başvuruları kabul edilmemesi sorunu çözülememekteydi.

YÖK nezdinde yaptığımız girişimler sonucu artık bu gençlerimiz Türkiye’deki üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecek. Bugün itibarı ile ilk öğrencilerimizin başvurularının sorunsuz kabul edildiğini duymak ve halkımıza duyurmak bayram arifesinde bizler için de mutluluk verici.

Özverili çalışma ve doğru diyalog ile hayatımıza dokunacak değişimlerin olabileceğine dair inancımızın güçlenmesi emeklerimize daha bir anlam katıyor” ifadelerini kullandı.

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