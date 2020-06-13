  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Özyiğit: Halen bir pandemi hastanesi yok

» »
Özyiğit, başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini ve sonunda toplum olarak kararlı duruş nedeniyle sağlık açısından iyi bir sınav verildiğini söyledi.
Özyiğit: Halen bir pandemi hastanesi yok

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini ve sonunda toplum olarak kararlı duruş nedeniyle sağlık açısından iyi bir sınav verildiğini söyledi.

1 Temmuz’dan sonraki sürece yani ikinci dalgaya hazır olunmadığını belirten Özyiğit, halen bir pandemi hastanesinin tamamlanmadığı ve bundan da endişe duyduğunu kaydetti.

Ekonomik tedbirler yönünde de ülkenin hazır olup olmadığını soran Özyiğit, Türkiye ile imzalanan protokolün, kamu çalışanlarını ödemeye yönelik değil ihtiyaca göre imzalanması gerektiğini kaydetti. 

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yeni döneme girileceğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bilindiğini söyleyerek, yerli istihdam ve yerli işgücünün önemsenmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Güneye giden işçileri ile ilgili de konuşan Özyiğit, “Eğer bu tarafta bir iş gücü ihtiyacı varsa bu kişilerin neden burada çalışması sağlanmadı?” sorusunu sordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de son 24 saatte yapılan 21 koronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:14
  • Özyiğit: Halen bir pandemi hastanesi yok13 Haziran 2020 Cumartesi 19:13
  • Başbakan Tatar: Hükümet pandemi hastanesini yıl sonuna kadar bitirmede kararlı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:12
  • Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karadeniz hayatını kaybetti13 Haziran 2020 Cumartesi 19:09
  • 14 haziran dünya kan bağışçıları günü... thalassaemia derneği halkı kan bağışına çağırdı13 Haziran 2020 Cumartesi 18:16
  • Test Fiyatı 50 Euro’ya Düştü13 Haziran 2020 Cumartesi 18:10
  • Turizm Bakanı Üstel’den Esnafa Destek Sözü13 Haziran 2020 Cumartesi 17:29
  • Hızal: “Pandemi hastanesi çoktan bitirilmeliydi”13 Haziran 2020 Cumartesi 16:20
  • Aylardır eşine şiddet uyguluyordu, kefaletle serbest bırakıldı13 Haziran 2020 Cumartesi 16:00
  • KAR-İŞ Eylemi Devam Ediyor13 Haziran 2020 Cumartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti