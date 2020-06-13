Özyiğit: Halen bir pandemi hastanesi yok

Özyiğit, başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini ve sonunda toplum olarak kararlı duruş nedeniyle sağlık açısından iyi bir sınav verildiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini ve sonunda toplum olarak kararlı duruş nedeniyle sağlık açısından iyi bir sınav verildiğini söyledi.

1 Temmuz’dan sonraki sürece yani ikinci dalgaya hazır olunmadığını belirten Özyiğit, halen bir pandemi hastanesinin tamamlanmadığı ve bundan da endişe duyduğunu kaydetti.

Ekonomik tedbirler yönünde de ülkenin hazır olup olmadığını soran Özyiğit, Türkiye ile imzalanan protokolün, kamu çalışanlarını ödemeye yönelik değil ihtiyaca göre imzalanması gerektiğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yeni döneme girileceğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bilindiğini söyleyerek, yerli istihdam ve yerli işgücünün önemsenmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Güneye giden işçileri ile ilgili de konuşan Özyiğit, “Eğer bu tarafta bir iş gücü ihtiyacı varsa bu kişilerin neden burada çalışması sağlanmadı?” sorusunu sordu.