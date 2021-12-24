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Özyiğit: Halkın Kurumlarına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikasını ziyaret etti
Özyiğit: Halkın Kurumlarına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikasını ziyaret etti. Ziyarette özelde Telekomünikasyon Dairesi genelde ise kurumlarımızın yaşadığı sorunlar ile TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısı ile projeleri aktarıldı.  

         Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllardır yeterli yatırımların yapılmayarak özelleştirmeye zemin hazırlandığını belirten Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Tel Sen’in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

         TDP olarak Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını, tam tersine güçlendirilmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit,” Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Havaalanı örnekleri ortadır. Daha önceki özelleştirmelerde kaybeden hep halkımız olmuştur “ dedi.

         Kurumun güçlendirilerek dünyada gelişmelere ve teknolojiye ayak uyduracak seviyede olması gerektiğini, bunun olmasının halkın kaliteli hizmet almasını da beraberinde getireceğini belirten Özyiğit, TDP’nin çalışmalarını ve projelerini de bu anlayışla sürdürdüğünü kaydetti.

TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısının çok net olduğunu ve bu düşüncenin hiç değişmediğini bunu 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de net olarak ortaya koyduklarını belirten Özyiğit, kurumlara sahip çıkarak, güçlendirmenin en temel önceliklerinden olduğunu vurguladı.  

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