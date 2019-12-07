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Özyiğit: “Hayat pahalılığı oranları hiç inandırıcı değil”

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Özyiğit: “Hayat pahalılığı oranları hiç inandırıcı değil”
Özyiğit: “Hayat pahalılığı oranları hiç inandırıcı değil”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım Ayı Hayat Pahalılığı Endeksinin hiç inandırıcı olmadığını belirterek, “Öyle anlaşılıyor ki, açıklanan rakamlar, hükümetin önceden belirlediği ve bütçeyi ona göre şekillendirdiği hayat pahalılığı oranına uydurulmaya çalışılıyor” dedi.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Ekim ayı hayat pahalılığı oranının eksi açıklanmasının adından, Kasım ayı hayat pahalılığı oranının da eksi açıklandığını belirterek, açıklanan rakam ile ülkedeki ekonomik gerçeklerin taban tabana zıt olduğunu savundu.

Özyiğit, “ülkede vatandaşların büyük bir bölümü fakirleşip, alım gücü düşerken, hayat pahalılığı oranlarının eksi çıkartılarak vatandaşların maaşlarına yansıtılması gereken artışa dolaylı yönden el koymanın kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

“EKONOMİK OLARAK AÇIKLANAMAZ”

Türkiye ile aynı para birimi kullanıldığı gibi, ithalatın yüzde 80’ine yakınının da Türkiye’den yapıldığını belirten Özyiğit, Ekim ve Kasım ayı hayat pahalılığı endeksi Türkiye’de artı çıkarken, KKTC’de eksi % 0.42 olmasının ekonomik olarak da açıklanamayacağını savundu.

İstatistik Bölümü’nün DPÖ’den ayrılarak ayrı bir müsteşarlık yapılması ile daha sağlıklı istatistiki veriler alınacağı yönündeki beklentinin yerini hayal kırıklığına kaydeden Özyiğit, “Açıklanan rakamların inandırıcılıktan bu kadar uzak olduğu bir ortamda yerel ve yabancı yatırımcılar hangi istatistiki verilere güvenerek yatırım yapacaklar ve işletmelerinin geleceğini planlayabileceklerdir?” diye sordu

İstatistiki bilgileri toplayan ve bu bilgileri hükümet ve ilgili herkesle paylaşan Kurumların verdiği bilgilerin tartışılır olmaması ve kafalarda soru işaretleri yaratmaması gerektiğini söyleyen Özyiğit, ülkelerde her türlü planlamaların istatistiki verilere göre yapıldığını unutmamak gerektiğini kaydetti.

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