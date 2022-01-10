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Özyiğit: Hayatı Ucuzlatmak En Temel Önceliğimiz Olacak

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde dün sabah Merkez Lefkoşa’da kurulan Pazar yerini ziyaret etti
Özyiğit: Hayatı Ucuzlatmak En Temel Önceliğimiz Olacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazarı ziyaret etti. Ziyarette pazardaki stantları gezerek esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden adaylar, soruları yanıtladı, aday broşürlerini dağıttı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın ise çok zor günler geçirdiğini belirterek, TDP'nin üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu vurguladı.

Yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydeden Özyiğit, destekler ve Kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını vurguladı. İçinde bulunulan durumdan herkesin şikayetçi olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi korumak adına ne gerekiyorsa yapılacak, hayatı ucuzlatmak en temel önceliğimiz olacak” dedi.

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         Toplumun en temel sorunu haline gelen ekonomide, planlı, gerçekçi ve uygulanabilir kalkınma planlarına ihtiyaç duyulduğunu, bununla birlikte kararlı ve cesur adımlar atılarak gelirde adaletin sağlanması gerektiğini belirten Özyiğit, bunun için de siyasi irade gerektiğini kaydetti.

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