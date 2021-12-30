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Özyiğit: Her Alanda Adil Paylaşım ve Fırsat Eşitliğinden Yanayız

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Girne Bölgesinde ziyaretlerde bulundu
Özyiğit: Her Alanda Adil Paylaşım ve Fırsat Eşitliğinden Yanayız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde dün sabah Girne Bölgesindeki Çarşamba Pazarı, Türk mahallesindeki kahvehaneler ardından da Karaoğlanoğlu’ndaki Sanayi Bölgesini ziyaret etti. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit özellikle son dönemde ülkenin her bölgesini gezerek, gerek esnaf gerekse de üreticiler ile görüştüklerini, vatandaşlarla da sık sık bir araya geldiklerini belirterek toplumun çok büyük çoğunluğun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Pandemi koşullarının yaşanan mağduriyeti iyice ağırlaştırdığını, halkının yanında durması gereken hükümetlerin ise tam tersine onları sorunları ile baş başa bıraktığını belirten Özyiğit, belirli zümreler korunurken özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin ile küçük orta boy işletmelerim kaderine terk edildiğini kaydetti.

TDP’nin her alanda adil paylaşım ve fırsat eşitliğinden yana olduğunu, herkes için kaliteli ve eşit hizmeti öngördüğünü belirten Özyiğit, “TDP sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirmekte son derece kararlıdır. Adalet, paylaşım ve sosyal devlet rehberimiz olmaya devam edecek” dedi.

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