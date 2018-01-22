  • BIST 116.218
  • Altın 162,838
  • Dolar 3,7993
  • Euro 4,6516
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Özyiğit: "Herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir"

» »
Özyiğit: "Herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün yaşanan linç girişimi, Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar ve Akıncı'ya yapılan saldırıları değerlendirdi... Özyiğit'in açıklaması şöyle:

"Bu sabah Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar, Afrika gazetesine yapılan linç girişimi ile bu toplumun seçilmiş Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yapılan saldırılar en hafif tabiri ile bu ülkenin demokrasisine, değerlerine, kurumlarına saygı sınırını aşmaktır ve hiçbir şekilde kabul edilemezdir.

Bu ülkenin insanları demokrasi, ifade özgürlüğü ve karşılıklı anlayış ile yoğrulmuştur ve kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Koordinasyon Ofisi ile ilgili gösterilerde elinde gitarlı gençlerimizin önüne duvar olan güvenlik güçlerinin, bugün Meclis'e ve Afrika gazetesine yapılan bu saldırılara göz yummasının hiçbir mazereti olamayacağı gibi, yaşananlar bir kez daha bizlere polisin sivile bağlanması noktasında yaptığımız ısrarın haklılığını ortaya koymuştur.

Ülkeyi kamplara bölerek, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerginlik ortamı yaratılmasının da, buna hizmet edenler dahil kimseye fayda getirmediğinin bilincinde olunmalıdır. Ülkeyi kaos ortamına sürüklemek, kimsenin hakkı değildir, olmamalıdır.

Bu noktada da herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir. Bütün vatandaşlarımızı sağduyuya ve sahip olduğumuz değerleri çocuklarımıza aktarabilmek için omuz omuza dayanışmaya davet ederim."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kişmir: "Laf kalabalığı yaratmayın, safınızı belli edin!"22 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
  • DP tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • Yeni Erenköy Belediyesi çalışanları iş yapmama kararı aldı22 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
  • Afrika gazetesinin içinden görüntüler22 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • "Afrika"nın tabelası indirildi22 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Afrin Harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkındaki değerlendirmeleri22 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell genel müdürünün adı Sayıştay'ın PTT raporunda22 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
  • Yazık genç fidanlara da kıydılar22 Ocak 2018 Pazartesi 09:00
  • Kedileri bile zehirlediler22 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!22 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti