Özyiğit: "Herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün yaşanan linç girişimi, Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar ve Akıncı'ya yapılan saldırıları değerlendirdi... Özyiğit'in açıklaması şöyle:

"Bu sabah Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar, Afrika gazetesine yapılan linç girişimi ile bu toplumun seçilmiş Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yapılan saldırılar en hafif tabiri ile bu ülkenin demokrasisine, değerlerine, kurumlarına saygı sınırını aşmaktır ve hiçbir şekilde kabul edilemezdir.

Bu ülkenin insanları demokrasi, ifade özgürlüğü ve karşılıklı anlayış ile yoğrulmuştur ve kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Koordinasyon Ofisi ile ilgili gösterilerde elinde gitarlı gençlerimizin önüne duvar olan güvenlik güçlerinin, bugün Meclis'e ve Afrika gazetesine yapılan bu saldırılara göz yummasının hiçbir mazereti olamayacağı gibi, yaşananlar bir kez daha bizlere polisin sivile bağlanması noktasında yaptığımız ısrarın haklılığını ortaya koymuştur.

Ülkeyi kamplara bölerek, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerginlik ortamı yaratılmasının da, buna hizmet edenler dahil kimseye fayda getirmediğinin bilincinde olunmalıdır. Ülkeyi kaos ortamına sürüklemek, kimsenin hakkı değildir, olmamalıdır.

Bu noktada da herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir. Bütün vatandaşlarımızı sağduyuya ve sahip olduğumuz değerleri çocuklarımıza aktarabilmek için omuz omuza dayanışmaya davet ederim."