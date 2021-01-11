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Özyigit: Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi

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Özyigit: Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi
Özyigit: Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi

TDP Genel Başkanı  Cemal Özyigit'in açıklaması:

Bugün Mecliste bir tarih daha yazıldı!

Kendi önerdikleri Meclis Başkanını yine kendileri seçemedi…

Kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını, Parti Başkanını seçemeyenlerin, kendi önerdikleri Meclis Başkanını seçememesi de ‘yeni dönem normal’ herhalde.

Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi.

Bütçesi dahi geçmeden ‘Başbakan’ erken seçim dedi.

Zorlamayla ancak bu kadar!!!

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