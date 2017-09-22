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Özyiğit: Hükümet gün geçtikçe toplumdan kopuyor

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Özyiğit: Hükümet gün geçtikçe toplumdan kopuyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) Hükümetinin vatandaşlık dağıtımının artık 'zıvanadan çıktığını' vurguladı.

Vatandaşlık dağıtımının hukuka aykırı ve adaletten yoksun olmasının yanı sıra, birçok açıdan toplum vicdanını yaralayan boyutlara ulaştığına dikkat çeken Özyiğit, partizanlığın yanı sıra artık çok ciddi iddiaların da ayyuka çıktığı bu süreci durdurmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Adaletten yoksun ve partizanca 'golifa' gibi vatandaşlık dağıtan ve sistematik bir şekilde  nüfus aktaran hükümetin son olarak ülkeye turistik seyahat için gelen bir kişiye vatandaşlık verdiğini anımsatan Özyiğit, "Bu ülkede doğan ve on yıllardır yaşam süren, elinde 25-29 mühür bulunan  kişilere vatandaşlık vermeyen hükümetin, adaya daha dün gelen birine vatandaşlık vermesi bu hükümetinin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır" dedi.

Her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca kişiye gerekçe gösterilmeden vatandaşlık verildiğini belirten Özyiğit, "Nüfus politikası olmayan, ne toplumun geleceğini, ne de demografik yapının değişimini düşünen Hükümetin tek gailesi bu kişilerden nasıl oy alırımdır" ifadelerini kullandı.

UBP ile DP'nin vatandaşlık konusunda yıllardır aynı zihniyet doğrultusunda hareket ettiğini, bunun sonucunda da ülkede gerçek nüfusun ve nüfus yapısının bilinmeyen bir noktaya geldiğini anımsatan Özyiğit, "Sen nüfusunu bilmezsen, gelişigüzel binlerce vatandaşlık dağıtırsan eğitim ve sağlık başta olmak üzere sektörlerle ilgili nasıl planlama yapacaksın. Plan ve projelerini neye göre düzenleyeceksin?" diye sordu.

Toplum yararına icraat yapmayan ve gün geçtikçe toplumdan kopan hükümetin ilk seçimlerde gereken dersi alacağını, bunun hükümet partileri tarafından da artık anlaşıldığını belirten Özyiğit, adaletten yoksun ve hukuka aykırı vatandaşlıkların da bu yüzden yapıldığını, ancak bunun da fayda etmeyeceğinin  anlaşılması gerektiğini kaydetti.  

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