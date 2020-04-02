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Özyiğit: Hükümet hatalı kararlarında ısrar ediyor

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Özyiğit: Hükümet hatalı kararlarında ısrar ediyor
Özyiğit: Hükümet hatalı kararlarında ısrar ediyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin krizle mücadelede hata yapmaya devam ettiğini söyledi. Özyiğit’in paylaşımı şöyle;

“Bütün iyi niyetli önerilerimize rağmen, maalesef Hükümet hatalı kararlarında ısrar ediyor Hatta daha büyük hatalar yapıyor:
Birincisi, tüm uyarılara rağmen Hükümet, bu zor şartlarda bile her türlü riski göze alarak halkın sağlığı için canla başla uğraşan Belediye Çalışanlarından kesinti yapılması için Belediyelere yapılan devlet katkısından %25 kesinti yapmıştır. Ayrıca ilk günden söylediğimiz halde, T.C.’ne yapılan su parası ödemelerini bile ötelememiş ve Belediyelerden kesmiştir.
Açıkcası bu yaklaşım, kısa bir süre sonra Belediyeleri canla başla yapmakta oldukları görevlerinde çok zora sokacaktır.
İkincisi, yine ayni şekilde uyardığımız halde Hükümet, Koronavirüse karşı halkın sağlığı ve esenliği için görev yapmakta olan Doktorlar, Sağlık çalışanları, Polisler, Gardiyanlar, Gümrükçüler ve diğer elzem hizmet görevlilerinin maaş ve ücretlerinden de ısrarla kesinti yapmıştır.
Üçüncüsü, Hükümetin başı Sn. Başbakan, hayvan üreticilerinin elinde kalan sütler için T.C. ile görüşmeler yaptıklarını ve sorunu çözeceklerini belirtmiştir. Allah aşkına, bunun için bile çözüm üretmekten acizseniz ne deyim? Oysa çözüm kolay. İlgili kurumlar sütü alıp işlemeye devam edecekler ve hazırlanacak her gıda yardım paketine hane halkının bİrey sayısını gözeterek yeterli miktarda süt paketi de konacak. Yine de elde kalırsa, bizim Bakanlık dönemimizde başlatılan “okul sütü uygulamasi” devam ettirilebilir ve tüm öğrencilerimizin evlerine süt gönderilebilir. Böylece onların da sağlıklı beslenmesi için gereken yapılmış olur.”

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