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Özyiğit: “Hükümet Parmak Hesabıyla Koltukta Kalmanın Hesabını Yapıyor”

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Özyiğit bugün Meclis’te hükümetin icraatları ve erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özyiğit: “Hükümet Parmak Hesabıyla Koltukta Kalmanın Hesabını Yapıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 3 milletvekilinin partilerinden istifa etmesiyle kurulan azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren pazarlıklarla atama gerçekleştirme dışında bir icraatı olmadığını belirterek, hükümetin önceliğinin maalesef toplumun sorunları değil, ‘koltukta nasıl daha fazla kalırız ve kimi nereye atarız’ olduğunu vurguladı.

Erken seçim konusunda da parmak hesabı ile Ad Hoc komite kurma çalışması yapıldığını belirten Özyiğit, “Yapılmak istenilenin demokrasiye inanmamaktır, demokrasiyi ne kadar içselleştiremediğinizin göstergesidir” dedi. Özyiğit, parmak hesabıyla kurulacak bir ad hoc komitesine karşı olduklarını bir ad hoc komite de kurulacaksa bunun tarih belirlendikten sonra seçim ve halk oylaması yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili olması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit bugün Meclis’te hükümetin icraatları ve erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Orta doğuda yaşanan gelişmelere değinen ve dünyanın İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına maalesef seyirci kaldığını belirten Özyiğit, yaşananları şiddetle kınadığını belirtti. Bu soykırımın biran önce önlenmesi gerektiğini belirten Özyiğit, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Yaşananların kalıcı barışın ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu da belirten Özyiğit, yaşananlardan dersler çıkararak Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamanın yollarının biran önce bulunması gerektiğini kaydetti.

Meclis toplantının bugün yine 3 buçuk saat gecikmeli toplandığına dikkat çeken Özyiğit, Meclis toplantılarını bile yapamaz hale gelen azınlık hükümetinin zorlamayla görev süresini uzatmaya çalıştığını kaydetti. 3 milletvekilinin partilerinden istifa etmesiyle kurulan azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren pazarlıklarla atama gerçekleştirme dışında bir icraatı olmadığını belirten Özyiğit, “Bu hükümetin önceliği maalesef toplumun sorunları değil, kimin nereye atanacağıdır” dedi.

Özyiğit, Başbakan Saner’in Meclis Başkanlığı krizi yaşandığı dönemde muhalefete yönelik ‘Seçim tarihini önerin hemen seçime gidelim” dediğini ancak tarih belirlenmesinin ardından da seçimden kaçmak için he yolun denendiğine dikkat çekti. Şimdi de gelinen aşamada komitede çoğunluk olmaması nedeniyle hükümetin parmak hesabı ile bir ad-hoc komite kurma çalışması yaptığını belirten Özyiğit, “Yapılmak istenen demokrasiye inanmamaktır, demokrasiyi ne kadar içselleştiremediğinizin göstergesidir” dedi.

Yapılması gereken empoze değil, 6 siyasi partinin Meclis Başkanı ile birlikte oturarak seçim tarihinin belirlenmesi olduğunu belirten Özyiğit, “Yapılması gereken de, doğru yol da budur. Bu öneriyi geri çekin ve birlikte oturarak seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varalım. Bunda ısrar etmek kaos ve karmaşa yaratmaktan başka bir işe yaramayacak” diye konuştu.

Özyiğit, parmak hesabıyla kurulacak bir ad hoc komitesine karşı olduklarını bir ad hoc komite de kurulacaksa bunun tarih belirlendikten sonra seçim ve halk oylaması yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili olması gerektiğini vurguladı. Pandemi nedeniyle ülkede var olan yapısal sorunların daha da arttığını, ekonomik krizin daha da derinleştiğini, halkın sorunlarına çare üretmesi gereken hükümetin ise parmak hesabıyla koltukta kalmayı nasıl uzatırız anlayışı ile hareket ettiğini belirten Özyiğit, “Bu toplumun geleceğinden daha fazla çalmayın, kendinize gelin ve gereğini yapın. Seçim tarihini hep birlikte uzlaşarak halkın önüne gidelim. Toplumun da beklentisi zaten budur” dedi.

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