Özyiğit: “Hükümet Partileri Koltukta Nasıl Kalırlar Onun Hesabı İçindeler”

Meclis’te bulunan muhalefet partileri TDP, CTP ve HP ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sorumsuz ve yasa tanımaz tutumuna yönelik bugün Meclis’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin yine tarihi dönemlerinden birini yaşadığını, bir yandan pandemi ile mücadele edildiğini, diğer yandan da halkın sorunlarına çare beklediğini ancak ortada bir hükümet olmadığını vurguladı. UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin tek derdinin ‘koltukta bir gün daha fazla nasıl oturabilirim’ , ‘bu yarım yamalak hükümetin ömrünü nasıl uzatabilirim’ olduğunu belirten Özyiğit, “Oysa hükümetlere düşen görev halkın sorunlarına çare üretmek ve en önemlisi yasalara ve Anayasa’ya saygı duyarak söz söyletmemektir” dedi.

3 milletvekilinin partilerinden istifa ettirilerek aslında ölü olarak doğan azınlık hükümetinin bugüne kadar halkın sorunlarına çare olamadığı gibi, kaos ve karmaşa yaratmaktan başka bir şey yapamadığını belirten Özyiğit, tüm bunlar yetmezmiş gibi Anayasa Mahkemesinin son kararına yönelik yapılan ağır ve tehdide varan açıklamalara karşın ise derin bir sessizliğe büründüklerini ifade etti.

Meclis’e bugün hem ülke gerçeklerini hem de erken seçim dahil gündemdeki yasa tasarılarını konuşmak için gittiklerini ancak Meclis’in hükümetin ayak oyunları ile toplanamadığını belirten Özyiğit, “Kimse ne çalışanların ne de toplumun sağlığını riske atacak tutum içinde olamaz, ancak öyle görünüyor ki bu durum biraz da bahane edilerek Meclis’in açılması engellenmiştir” dedi.

Muhalefet olarak uzlaşı ile erken seçim tarihinin belirlenerek toplumun karşısında çıkılması yönündeki taleplerinin sürekli olarak göz ardı edildiğini belirten Özyiğit, “Bugün yaşanan gelişmeler ışığında ara seçimin ertelenmesi de gerçekleşmedi. Bu saatten sonra ara seçim olacaksa da bunun sorumlusu da erken seçim tarihini belirlemekten kaçan azınlık hükümeti olacaktır” dedi. İçinde bulunulan süreçte en erken zamanda halka gitmekten başka bir çare kalmadığını belirten Özyiğit, “Halkın önüne gidelim ve halk da kararını versin” dedi.

Bir soru üzerine TDP olarak bugüne kadar izlediklerini uzlaşıcı ve işbirliğine açık tutumdan artık vazgeçerek çok daha sert bir muhalefet yapacaklarını belirten Özyiğit, “Bugün yaşananlar artık bardağı taşırmıştır. Gelinen son aşamayı parti yetkili organlarında değerlendirerek bundan sonra izleyeceğimiz tutumu kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.