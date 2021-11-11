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Özyiğit: “Hükümet Programı Gerçeklerden ve İnandırıcılıktan Çok Uzak”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, iki aylığına kurulan Ulusal Birlik Partisi –Demokrat Parti azınlık hükümetinin programının gerçeklerden ve inandırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.
Özyiğit: “Hükümet Programı Gerçeklerden ve İnandırıcılıktan Çok Uzak”

Ocak 2022 tarihinde seçim olacağı öngörülmeden, seçim hükümeti olduğu unutularak, Hükümet Programının 2 aylığına değil, 2 yıl görevde kalacakmış gibi hazırlandığını belirten Özyiğit, “Hükümet değişmiş, Başbakan değişmiş olabilir ama belli ki zihniyetler değişmemiş” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te UBP-DP hükümet programının görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu. 

2 aylığına kurulan UBP-DP seçim hükümetinin 43. Hükümet olduğunu hatırlatarak 47 yılda 43 hükümet kurulduğuna dikkat çeken Özyiğit, ülkedeki istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden birinin de bu olduğunu kaydetti. Ocak ayında yapılacak seçimlerin ardından uzun soluklu bir hükümetin görevde kalmasını ümit ettiğini dile getiren Özyiğit, aksi takdirde istikrarın sağlanamayacağını kaydetti.

UBP-DP hükümet programının da 2 aylık değil sanki 5 yıllığına hazırlandığını belirten Özyiğit, “Anlaşılan Sn. Başbakan kurultay sarhoşluğu içinde her türlü vaadi vermekte sakınca görmemiş” dedi.

Daha önceki UBP hükümetlerinin hükümet programlarına ve TC ile imzaladıkları protokollere  sadık kalmadığının bilindiğini söyleyen Özyiğit, “Ekonomik açıdan da artık deniz bitti, bir önceki hükümet zaten borçlanma limitlerini doldurdu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de ekonomik açıdan zor durumda. TC’den geleceği söylenen borç ve hibe miktarı 3 milyar 300 milyon TL iken bunun sadece yaklaşık 1 milyar TL’si geldi. Bunun 750 Milyon TL’si savunmaya, yaklaşık 150 Milyon TL’si Ankara’da çıkılan ihalelere geriye kalanı da cari bütçeye aktarıldı” diye konuştu.

Ekonomik tablo ortada iken UBP-DP azınlık hükümetinin gerçekler uzakta bol keseden atmaya devam ettiğini belirten Özyiğit, ülke bu haldeyken, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntılar ortadayken bu şekilde davranılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

2 aylığına olsun gerçeklerden hareket edilerek ekonomi, eğitim ve sağlıktaki sıkıntılara el atmak gerektiğini belirten Özyiğit, “Vakalar yine artıyor, yeterli denetim yok, aşılanma oranları da yeterli değil. Boş vaatlerle değil, bunlarla uğraşın” dedi. 8 yaşındaki bir çocuğun karın ağısı şikayeti ile gittiği hastanede Covid 19’dan hayatını kaybettiğinin açıklandığını belirten Özyiğit, “Gerçekten çok çok verici bir durum, kahrolmamak elde değil. Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili açıklama yapmalıdır” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasında ‘önce ekonomi’ dediğini ancak altını doldurmadığını için bu lafın havada kaldığını belirten Özyiğit, Dövizin arttığı, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı, hayatın pahalılaştığı bir dönemde hükümetin ne yaptığını sordu. Halkın ekonomik anlamda gerçekten zor günler yaşadığına dikkat çeken Özyiğit, Türkiye’de dün akşam akaryakıta indirim yapıldı, burada durum nedir, çalışmalarınız nelerdir, yoksa boş vaatlerle gün geçirmeye devam mı edeceksiniz” diye konuştu.

Hükümet programında mali disiplinin sağlanmasından bahsedildiğini ancak bunun da altının doldurulmadığını belirten Özyiğit, bu çerçevede yapılan önerilerin de hep göz ardı edildiğini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarı ile ilgili yaşananlara da dikkat çekerek LTB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hazırlanan projenin de çeşitli hesaplarla kabul edilmediğini belirten Özyiğit, “Programda Taşocaklarından da bahsedilmektedir. Büyükkonukta insanlar, bölge halkı, örgütleri çevre katliamı yapılacağı endişesi ile feryat ediyor. Hükümet bu konuda ne yapıyor?” diye sordu.

Bakanlar Kurulu listesi sunulmadan önce Başbakan Sucuoğlu’nun TC Büyükelçiliğine gitmesini de eleştiren Özyiğit, bir yandan egemen eşitlikten bahsedilirken, diğer yandan alt yönetim algısını güçlendiren hareketlerde bulunulduğuna dikkat çekti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP azınlık hükümetinin programına TDP olarak ret oyu vereceklerini de ifade etti.

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