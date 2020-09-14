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Özyiğit: “Hükümet tedbirsiz, aldığı kararları geceden gündüze değiştiriyor”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin istikrarsız kararlarına değinerek, “Alınması gereken tedbirler ve kararlar çok geç alındı” dedi.
Özyiğit: “Hükümet tedbirsiz, aldığı kararları geceden gündüze değiştiriyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasa önerilerini parti olarak oy vereceklerini ifade ederek, “Küçük değişiklikler önereceğiz fakat bu önlemlerin alınması gerekiyor” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlarda oldukça tutarsız olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınmadığını belirterek, “Aldığınız kararları geceden gündüze değiştiriyorsunuz” ifadelerini kullanarak ülkenin açılıma gitmeden önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ancak alınmadığının altını çizdi.

Pandemi hastanesi hakkında da açıklamalar yapan Özyiğit, birden fazla öneri sunulduğunu fakat o önerilerin dikkate alınmadığını ve Türkiye’ye ‘Bize pandemi hastanesi yapın’ denilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

“Lefkoşa Devlet Hastanesin'de her birime ‘Pandemi Merkezi’ tabelasını astınız, vatandaşları mağdur ettiniz” diyerek pandemi hastanesinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

“EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILMADI”

Covid-19’un ülkeye gelmesiyle kapanan okulların, tekrar açılması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir çalışma yapmadığını ve öğrencileriyle ailelerin mağdur edildiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerin de belirlenen rakamın adaya gelmemesi ekonomiyi biraz daha yıpratacak diyen Özyiğit, “Milli Eğitim Bakanlığı 6 ay yattı, şimdi de bir şeyler yapmaya çalışıyor umarım yaparsınız” dedi.

“BİRÇOK ESNAF KAPANMA NOKTASINDA”

Ülke ekonomisinin Covid-19’da oldukça zarar gördüğünü belirten Özyiğit, işverenler ve esnafların durumunun göz ardı edildiğini aktardı.

Özyiğit, “Ekonomide devletin gelirleri azaldıysa, kapanma riskiyle karşılaşan iş yerleriyle nasıl katkı sağlanacağı için konuşulması çözümler üretmelidir” dedi.

“DOĞU AKDENİZ’DE SULAR KAYNADI”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yapan Özyiğit, Doğu Akdeniz’de diyalogların artmasını ve kaynayan suyun araya diyaloglar girerek tekrar durulması gerektiğini vurguladı.

“Küçücük adanın çevresine gelmeyen kalmadı gerilim artıyor. Akdeniz’de sular çok kaynadı. Çatışma riski de artıyor” diyen Özyiğit, diyalog çağrısı yaptı.

“GÜVENSİZLİK ÖNERGESİNİ 3 VEKİL OLARAK İMZALADIK”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, hükümetin artık istifa etmesi gerektiğine işaret ederek, ‘Güvensizlik Önergesi’ adı altında başlatılan önergeye 3 vekil olarak imza attıklarını ifade etti.

“Biz bir toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek bir adım attık. Bu hükümet böyle devam etmez” diyerek hükümeti istifaya çağırdı.  

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