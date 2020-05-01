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Özyiğit: “Hükümet Tüm Vatandaşlarına Eşit Mesafede Olmalı”

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Özyiğit: “Hükümet Tüm Vatandaşlarına Eşit Mesafede Olmalı”
Özyiğit: “Hükümet Tüm Vatandaşlarına Eşit Mesafede Olmalı”

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin en temel görev ve sorumluluklarından birinin, ayırım yapmadan, tüm vatandaşlarına eşit davranması olduğunu belirterek, hükümetin kimseye ayrıcalık tanıma hakkı olmadığını kaydetti. 

Merit Oteller Grubu sahibinin oğluna, yurtdışından gelen diğer tüm vatandaşlara uygulanan karantina uygulaması dışına çıkılarak kendi otelinde karantinaya girmesi yönünde ayrıcalık tanındığını, gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçildiği açıklanırken, en sonunda Merit otellerinden birinin resmi karantina oteline dönüştürülmesi sonrasında yine kendi otelinde kalmasına izin verildiğini anımsatan Özyiğit, hükümetin eşitlik ve adalet anlayışı bu mudur? diye sordu. 

Süreç içerisinde hükümet çeşitli defalar hata yapmasına, yanlış kararlar almasına rağmen olağanüstü durumu da göze alarak ağır eleştirilerde bulunmadıklarını, tam tersine yapıcı önerilerle toplum yararına kendilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Özyiğit, “Herkes hata yapabilir, ama kimse kimseye bilerek ayrıcalık yapamaz, yapmamalı. Kim yaparsa yapsın bu hatanın bir bedeli olmalı, o da istifadır” ifadelerini kullandı.   

Daha önce ülkeye getirilen öğrencilerin büyük çoğunluğunun başka yer olmadığı gerekçesiyle yurtlarda kaldıklarını anımsatan Özyiğit, imtiyaz içeren bu kararla ilgili hükümetin küçük ortağının kendini aklama çabasının da nafile olduğunu, alınan kararın bir bütün olarak hükümeti bağladığını belirtti.

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