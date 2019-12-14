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Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir yandan mali tedbir ve tasarruftan bahseden hükümetin, diğer yandan fiiliyatta tam tersi icraatlara imza attığını belirterek, “Hükümet yetkililerinin söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor” dedi.
Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor”

2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını, özellikle Başbakanlık ile Maliye Bakanlığındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten Özyiğit, “Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile ya mevcut personel maaşlarına hayat pahalılığı üzerine astronomik artış yapılacak; ki bu çok mümkün görülmemektedir, ya da yeni istihdamlar yapılacak anlamına gelmektedir. Hükümetin tasarruf tedbiri bu mudur?” diye sordu.

Öte yandan özellikle son dönemlerde kamuya sınavsız, münhalsiz alımların arttığına, başta BRT olmak üzere birçok yere istihdamların yapıldığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu istihdamlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır” diye sordu. 

Söz konusu istihdamların Meclis’te bütçe tartışmaları sırasında da gündeme geldiğini ve yapılan eleştiriler üzerine Maliye Bakanı’nın BRT’ye yapılan istihdamlardan haberi olmadığını belirttiğine dikkat çeken Özyiğit, “İstihdamların sınavsız münhalsiz, eşitlik ve adalet ilkesinden tamamen yoksun bir şekilde yapılması bir yana, personel giderlerinden sorumlu Maliye Bakanı’nın bu istihdamlardan haberinin olmaması çok daha vahim bir olaydır” dedi.

Özyiğit, son dönemlerde yapılan sınavda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Kalkınma Bankasına geçtiğimiz günlerde yine sınavsız, münhalsiz sözleşmeli personel istihdamı yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini de kaydetti.

Özyiğit, muhalefette olduğu dönemde genel anlamda kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlara karşı çıkan HP’li yetkililerin şimdilerde bu istihdamlara ses çıkarmamasını kamuoyunun takdirine bıraktığını da kaydetti

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