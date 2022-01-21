Özyiğit: Hükümeti TDP Belirleyecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Yeşilırmak ve Yedidalga Balıkçı Barınağı ile Doğancı’yı ziyaret etti. Barınak ziyaretlerinde balıkçıların yaşadıkları sorunlar ile altyapı anlamında yaşanan sıkıntılar konuşuldu, TDP’nin görüş ve düşünceleri ile vizyonu aktarıldı. TDP heyeti ardından da Doğancı’yı ziyaret etti.

Doğancı’nın barışın kardeşliğin, dostluğun ve aynı zamanda sevginin en önemli simge yerlerinden olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Doğancı’nın yerinin her zaman ayrı olduğunu vurguladı.

Ülkeyi baştan başa gezerek yurttaşlarla buluştuklarını belirten Özyiğit, TDP’ye olan desteğin gün geçtikçe arttığını, kamuoyu yoklamalarında da gezdikleri yelerde de edindikleri izlenimin bu olduğunu vurguladı. Hükümeti belirleyecek partinin TDP olacağını kaydeden Özyiğit, “Meclis’te güçlü bir TDP farkını mutlaka hissettirecektir” dedi.

Ülkedeki mevcut düzenden herkesin mutsuz ve şikayetçi olduğunu, her alanda tam bir yıkım yaşandığını belirten Özyiğit, “Gerçek anlamda değişim ve dönüşüm şarttır. TDP tertemiz ve donanımlı kadrosuyla, plan ve projeleriyle bu değişimi gerçekleştirmeye hazırdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanının çoktan geldiğini belirten Özyiğit “Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak” diye konuştu.

TDP Basın Bürosu