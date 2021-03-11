Özyiğit ile Çeler Turizm Emekçileri ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler bugün Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden oluşan bir heyeti kabul ederek görüştü.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan olan Turizm sektöründe emek veren yaklaşık 20 bin emekçi ile ailelerinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını, oluşan mağduriyeti giderecek adımların ise bir türlü atılmadığını belirten Turizm emekçileri görüş ve önerilerini ortaya koydular.

TDP Başkanı Özyiğit pandeminin ülkemizde ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve gerek sağlık, gerekse de ekonomi açısından ciddi olumsuzluklar yaşandığını, bu dönemde Turizm başta olmak üzere birçok sektörün de ciddi anlamda etkilendiğini kaydetti.

Yaklaşık bir yıldır kapalı olan Turizm sektörünün batma noktasına geldiğini, on binlerce çalışanın ciddi mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, buna yönelik de hem geçen kapanma dönemi, hem de şimdiki kapanma dönemi göz önüne alınarak Turizm açısından ne yapılması gerektiğini TDP olarak yazılı ve sözlü olarak defalarca ortaya koydukları, ancak hükümetlerin bunları dikkate almamakta ısrar ettiğini belirtti. Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi Turizmle ilgili de tüm paydaşların katılımıyla yapılacak çalışmalarla bütünlüklü bir plan üretilmesi gerektiği yönündeki çağrısını da yineledi.

TDP Milletvekili Çeler de Dünyada aşılamanın başladığı, birçok ülkenin de Turizme yönelik ciddi planlamalar yaptığını belirterek, bizim de özellikle Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ve Güney’le rekabete girecek organizasyonları yapmamız gerektiğini vurguladı. Çeler ülkenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen Turizmle ilgili de ciddi bir planlamanın şart olduğunu, bunun yapılmaması halinde tıpkı geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemin de kaybedileceği uyarısında bulundu.

Turizmle ilgili ciddi bir organizasyon ve vizyona ihtiyaç olduğunu, sektörün ayakta kalması için gereken tüm organizasyonların yapılması gerektiğini kaydeden Çeler, önümüzdeki yaz dönemine yönelik sağlıklı, güvenli ve ucuz ulaşım ile konaklamaya yönelik çalışma yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Kaos ve belirsizlik yaşayan, güvenli ülke konseptini yitiren ve en önemlisi organizasyon eksikliği yaşayan ülkeye turist gelmeyeceğini belirten Çeler, gerek turistlerin getirilmesi, gerekse de turist geldikten sonra yapılacaklarla ilgili ciddi bir hazırlık gerektiğini, “Ciddi bir çalışma, hazırlık ve organizasyon ile birlikte denetim ve ceza mekanizması olmazsa olmazdır” dedi.