Özyiğit: “İlkokullarda zorunlu din dersleri devam edecek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, müşavirlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren iki tasarının kabul edilmesinin ardından bir güncel konuşma yapıldı ve toplantı tamamlandı.

ARIKLI, DİN EĞİTİMİ KONUSUNDA KONUŞTU

YDP Genel Başkanı Erhan Arkılı “KKTC’deki Din Eğitimi” konusunda yaptığı konuşmada, önceki hafta Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın din eğitiminin mecburi eğitimden çıkarılıp, seçmeli olabileceğini söylediğini ifade ederek, okullarda din dersinin okutulmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok medeni ülkesinde din derslerinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Arıklı, din dersinin zorunlu olduğu Avrupa ülkelerinden örnekler verdi.

Dinin önemine değinen Arıklı, din konusunda “indirilen” ve “uydurulan” din bulunduğunu, doğru din eğitimi verilememesinin de uydurulan dinin yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Uydurulan din konusundaki sakıncalara dikkat çeken Arıklı, çocuklara İslam dinin doğru öğretilmesinin önemini vurguladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders olmaktan çıkarılması konusunun gözden geçirilmesini isteyen Arıklı, müfredat değişikliğine gidilerek, bu ders için gerekli adımların atılmasını talep etti.

ÖZYİĞİT: “İLKOKULLARDA DİN DERSLERİ DEVAM EDECEK, ORTA EĞİTİMDE SEÇMELİ DERS OLACAK”

Arıklı’yı yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, konu hakkında hükümet programında yer alan maddelere dikkat çekti.

Din konusunda yurt adı altında açılan bazı yerler olduğunu, bunların denetleneceğini ifade eden Özyiğit, ilkokullardaki din derslerinin devam edeceğini, bunların seçmeli olmayacağını söyledi.

Bu derslerin içeriğinin incelendiğini ifade eden Özyiğit, derslerin din kültürü ve ahlak bilgisi formatında verilebileceği düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

İlkokul öğretmenlerinin din dersini verebilecek düzeyde olduğunu belirten Özyiğit, kolej sınavları nedeniyle bu derslerin bazen savsaklandığını ancak denetim yaparak, diğer tüm dersler gibi din dersine de gereken önemin verilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

ORTA EĞİTİMDE SEÇMELİ DERS

Özyiğit, orta eğitimde ise ortaokuldaki tüm din derslerinin zorunlu olan kısmının seçmeli ders formatına geçmesi için bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Özyiğit, laiklik ilkesinden ödün vermeden içeriği düzenlemekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Yazılı ve sözlü sorular ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 30 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.