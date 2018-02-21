Özyiğit: “İmamın ordusu sözümü başka yerlere çekenlerin niyeti hükümeti bozmak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Meclis’teki hükümet programı görüşmeleri sırasında kullandığı “İmamın ordusu” ifadesiyle “FETÖ’yü” kastettiğini belirterek bunu başka yerlere çekmek isteyenlerin niyetinin hükümeti bozmak olduğunu söyledi.

Kıbrıs Genç TV'de Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu ER MEYDANI programına katılan TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit önemli açıklamalar yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Meclis’teki hükümet programı görüşmeleri sırasında kullandığı “İmamın ordusu” ifadesiyle “FETÖ’yü” kastettiğini belirterek bunu başka yerlere çekmek isteyenlerin niyetinin hükümeti bozmak olduğunu söyledi.Özyiğit “‘Belki bu hükümet bozulur da koltuklar yine bize kalır’ diyorlar çünkü koltuklar bizim için araç, onlar içinse amaç… Galiba onların göbeklerini koltukla kestiler, koltuktan uzak duramıyorlar. Bu yüzden bazı şeyleri çarpıtmak, provoke etmek için bekleyenler var, dikkatli olmak lazım” dedi.

Özyiğit, dün akşam konuk olduğu Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı’nda yaptığı açıklamada, “İmamın Ordusu derken FETÖ’yü kastettim. Kimse başka yerlere çekmeye çalışmasın” ifadelerini kullandı.

Eski Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın hükümet programı görüşmesi sırasında “Milli Eğitim Yasası gözden geçirilecek” maddesini yorumlarken, “Atatürk ilke ve devrimlerini milli eğitimden çıkarıyorlar” dediğini, kendisinin de bunun üzerine eğitim şurası kararlarına işaret ettiğini kaydeden Özyiğit, “merak etmeyin bu toplum Atatürk ilkelerini sömürge döneminde papazın ordusuna karşı korudu, imamın ordusuna karşı da korur. Merak etmeyin Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu biziz ” dediğini anlattı.

KKTC’de FETÖ tehlikesi var mı?

Özyiğit, KKTC’de FETÖ tehlikesi olup olmadığı sorusuna karşılık da bir süre önce polisin içinde bile soruşturma yapıldığını hatırlattı ve “Şu anda bitti denebilir mi?” diye sordu. Özyiğit, özetle şöyle devam etti:

“Eğer dini akımları giderek yaygınlaştırma düşüncesi varsa birilerinde, denetimsiz, dini eğitimler varsa, bir takım sıkıntılar olabilir. Buna işaret etmek istedim. Ben de dikkatli olacağız dedim. Bir okulumuz için de az önce denetleyeceğiz dedim. Laikliğe bağlı kalınacak, kesinlikle dinin bağnaz düşünceler içerecek şekilde cinler periler içerecek şekilde değil, gerçekten dinlerle ilgili farkındalık yaratacak şekilde, özellikle orta eğitimde seçmeli din dersleri olmalı.. Bu ülkede Aleviler de Hıristiyanlar da var. İleriki aşamalarda seçmeli din dersi gündeme gelecek.”

“İdris müsteşar oluyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na Asım İdris’in atanacağını kaydeden Özyiğit, devletin, özel okullar kadar kaliteli okulları sunmak zorunda olduğunu söyledi ve herkese, özellikle okul aile birliklerine okullara sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Kıbrıslı Türklerin demokratik hoşgörülü, ülkesini seven, laiklikten ve bilimsellikten vazgeçmeyen insanlar olduğunu vurgulayan Özyiğit,Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yılbaşında yaşananlarla ilgili kendilerinden önceki bakanlığın başlattığı araştırma soruşturmayla ilgili ön raporun kendisine ulaştığını ve şu anda inceleme yaptıklarını açıkladı.

“Laiklikten taviz yok”

“Bulgular neyse daha geniş soruşturma, uyarı, düzenleme mi yapılacak önümüzdeki dönemde karar verilecek” diyen Özyiğit, şöyle konuştu:

“Bizim yapmaya çalıştığımız şudur: Bir kere biz eğitim yuvalarını kapatmayacağız ama bilimsellik, demokrasi ve laiklik ilkeleri doğrultusunda denetleyeceğiz gerekli düzenlemeleri yapıp yönlendireceğiz. Özellikle laiklik tanımından asla taviz vermeyeceğiz. Bu okulu da denetleyip değerlendireceğiz ve doğru yola kanalize etmek için gerekeni yapacağız. Eğer orada laiklik karşıtı dersler varsa çalışmalar yapılıyorsa yapılması gereken müdahale neyse yapılacak. Laiklik ilkesinden ödün vermeden çalışacağız.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, YÖDAK’la öğrenci kayıt kabul sistemi konusunda bir çalışma başlattıklarını, kısa süre sonra üniversiteler ve kamuoyuyla paylaşacaklarını da açıkladı.

“Yurt dışından öğrencileri nasıl geleceğine kriterler koymamız lazım. Kendi ülkemizin öğrencileri için bile merkezi sınav düzenlenmesini istiyoruz” diyen Özyiğit, yabancı öğrencilerin karşılaştığı sıkıntılardan örnekler verdi ve bir kısmının düşük ücretle çalıştığına işaret etti, denetimin önemini vurguladı.

Öğretmenlerde özel ders verme ve ikinci iş konusundaki soruya karşılık “Bu konu doktorlarla başladı ama süreç içinde her şey sorgulanacak” diyen Özyiğit, tam gün eğitim konusunda ümitli olduğunu söyledi.

Özyiğit, öğretmenler, veliler, sendikalar ve toplumun tüm kesimleriyle tam gün eğitimin alt yapısının sağlanması için görüşeceklerin kaydederek önce bu uzlaşıyı yakalamak istediğini ifade etti ve herkesin kamu okullarının özelle rekabet edebilmesi için her şeyin konuşulması gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

Bakan Özyiğit, eğitimin önemini vurgulayarak “Tüm kesimlere diyorum ki gelin hep beraber el ele, omuz omuza verelim bu ülkenin yarını olan çocuklarımızı en iyi yetiştirmek için kaliteli eğitim yaratalım bir devlet politikası haline getirelim ki yarın kimse bunu bozamasın, değiştiremesin” diye konuştu.