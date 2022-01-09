Özyiğit: İskele- Karpaz Bölgesi Planlama Dahilinde Kalkınacak, İşsizlik Giderilecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde dün İskele-Karpaz bölgesini ziyaret etti. İskele Merkez, Kurtuluş, Ergazi, Mehmetçik, Kumyalı, Ziyamet, Büyükkonuk, Yenierenköy ve Dipkapaz’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek, sorular yanıtlandı. Ziyaretlerde özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanmakta olan sorunların yanı sıra, esnafın, üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, İskele ve Karpaz bölgesinin genelde hükümetler tarafından kaderine terk edildiğini belirterek, bunun ne bölge insanının ne de bölgenin kaderi olmaması gerektiğini kaydetti. İskele Bölgesi'nin yıllardır ilçe olmasına rağmen, bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını belirten Özyiğit, "İskele ve bölgesi artık üvey evlat olmaktan kurtulacak, bu konuda son derece kararlıyız" dedi.

“İskele-Karpaz Bölgesine özel önem gösterdik”

Diğer hükümetlerin aksine kendi görev dönemlerinde İskele-Karpaz bölgesine özel önem gösterdiklerini, Köy Kadın Kursu açma ve öğretmen atamaları konusunda da buna dikkat ettiklerini, bölge halkından da bu konuda sürekli takdir gördüklerini belirten Özyiğit, “Bu bölgenin sorunları ve çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Hangi görevde olursak olalım hep bu bilinç ve anlayışla hareket ettik” dedi.

Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile bölge muhtarları ile görüşerek iş arayan insanların listesini aldıklarını, dışarıdan işçi alımını durdurarak bu liste üzerinden bölgedeki turizm işletmelerine istihdam olanağı yaratıldığını da anımsattı.

Ülke genelinde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntı ile işsizliğin en çok İskele-Karpaz bölgesinde hissedildiğini belirten Özyiğit, bölgenin planlama dahilinde kalkınması ve işsizliğin giderilmesine yönelik projelerinden bahsetti.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip, üretim için elverişli olan, tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yoğun olduğu bölgenin, turizm, yükseköğrenim ve üretimde katılımcı planlamalar, ortak akıl ürünü projelerle ciddi bir gelişim gösterebileceğini belirten Özyiğit, özellikle bölgedeki üreticiler ile esnafın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması gerektiğini kaydetti.

İskele ve Karpaz bölgesinin Turizme yapılacak yatırımlar, yüksek öğrenimden hak ettiği payı alması ve tarım, hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Özyiğit, “Bizlere verilen destekle bunları yapma kararlılığındayız. 23 Ocak'ta verilecek kararla birlikte bölgenin kaderi de değişecektir” dedi.